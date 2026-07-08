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Кристина Асмус показала себя в детстве: «Была супергеройкой»

Актриса поделилась архивными снимками в соцсети
Кристина Асмус, фото: пресс-служба
Кристина Асмус, фото: пресс-служба

Кристина Асмус заглянула в семейный альбом и показала подписчикам кадры из своего детства. Актриса опубликовала в соцсети архивные снимки, на которых запечатлена в юные годы.

«С детства была супергеройкой», — пошутила артистка, обратив внимание на изображение Бэтмена, украшавшее ее футболку.

Кристина Асмус в детстве, фото: соцсети
Кристина Асмус в детстве, фото: соцсети

Асмус выросла в многодетной семье в Королеве. Как рассказала знаменитость, ее старшая сестра Екатерина была умницей-красавицей и дружила с матерью. Средняя сестра Ольга занималась балетом и приводила в восторг всех родных своим дарованием. Младшая Карина добилась успехов в спортивной гимнастике и зарабатывала деньги, на которые жила вся семья. Сама же артистка призналась, что росла обычным ребенком «без особых достижений» и пыталась заслужить любовь родителей.

У знаменитости есть 12-летняя дочь от шоумена Гарика Харламова. Асмус признавалась, что сильно боялась стать плохой матерью. Однако, по ее словам, с Анастасией у них сложились доверительные и трогательные отношения — именно о таких она сама мечтала в детстве.