Асмус выросла в многодетной семье в Королеве. Как рассказала знаменитость, ее старшая сестра Екатерина была умницей-красавицей и дружила с матерью. Средняя сестра Ольга занималась балетом и приводила в восторг всех родных своим дарованием. Младшая Карина добилась успехов в спортивной гимнастике и зарабатывала деньги, на которые жила вся семья. Сама же артистка призналась, что росла обычным ребенком «без особых достижений» и пыталась заслужить любовь родителей.