Кристина Асмус заглянула в семейный альбом и показала подписчикам кадры из своего детства. Актриса опубликовала в соцсети архивные снимки, на которых запечатлена в юные годы.
«С детства была супергеройкой», — пошутила артистка, обратив внимание на изображение Бэтмена, украшавшее ее футболку.
Асмус выросла в многодетной семье в Королеве. Как рассказала знаменитость, ее старшая сестра Екатерина была умницей-красавицей и дружила с матерью. Средняя сестра Ольга занималась балетом и приводила в восторг всех родных своим дарованием. Младшая Карина добилась успехов в спортивной гимнастике и зарабатывала деньги, на которые жила вся семья. Сама же артистка призналась, что росла обычным ребенком «без особых достижений» и пыталась заслужить любовь родителей.
У знаменитости есть 12-летняя дочь от шоумена Гарика Харламова. Асмус признавалась, что сильно боялась стать плохой матерью. Однако, по ее словам, с Анастасией у них сложились доверительные и трогательные отношения — именно о таких она сама мечтала в детстве.