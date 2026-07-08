Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова опубликовала откровенные снимки в соцсети. Актриса снялась топлес, позируя в бассейне после парения в бане.
Артистка не раз признавалась, что довольна своей фигурой и не стесняется ее показывать.
У звезды подрастает 11-летний сын Иван от гитариста группы Uma2rman Сергея Кристовского. Четыре года назад актриса развелась с музыкантом. Она объясняла, что брак рухнул из-за ее профессии.
По мнению артистки, супруги должны быть единомышленниками, но бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с годами только росло. Земцова подчеркивала, что они сохранили дружеские отношения ради ребенка и она никогда не мешала общению сына с отцом.