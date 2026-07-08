По мнению артистки, супруги должны быть единомышленниками, но бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с годами только росло. Земцова подчеркивала, что они сохранили дружеские отношения ради ребенка и она никогда не мешала общению сына с отцом.