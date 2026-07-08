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Звезда «Восьмидесятых» показала откровенное фото

Актриса Наталья Земцова снялась топлес
Наталья Земцова на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба
Наталья Земцова на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова опубликовала откровенные снимки в соцсети. Актриса снялась топлес, позируя в бассейне после парения в бане.

Артистка не раз признавалась, что довольна своей фигурой и не стесняется ее показывать.

Наталья Земцова, фото: соцсети
Наталья Земцова, фото: соцсети

У звезды подрастает 11-летний сын Иван от гитариста группы Uma2rman Сергея Кристовского. Четыре года назад актриса развелась с музыкантом. Она объясняла, что брак рухнул из-за ее профессии.

По мнению артистки, супруги должны быть единомышленниками, но бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с годами только росло. Земцова подчеркивала, что они сохранили дружеские отношения ради ребенка и она никогда не мешала общению сына с отцом.