Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Нортон в доспехах «‎заснул» на съемках «Дома Дракона» в первый же день

Актер Джеймс Нортон поделился кадрами со съемок сериала
Джеймс Нортон
Джеймс НортонИсточник: Legion-Media

Актер Джеймс Нортон, исполнивший роль лорда Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома Дракона», поделился забавными закулисными снимками. Как сообщает Life.ru, в первый день съемок он уснул прямо на площадке в полном доспехе, а его коллега Мэтт Смит не упустил возможности запечатлеть этот момент.

Мэтт Смит и Джеймс Нортон / фото: соцсети
Мэтт Смит и Джеймс Нортон / фото: соцсети

«Мой первый день и я заснул посреди площадки. Разумеется, Мэтт сделал фото», — пошутил Нортон в подписи к посту в соцсетях.

Мэтт Смит и Джеймс Нортон / фото: соцсети
Мэтт Смит и Джеймс Нортон / фото: соцсети

На снимке Смит, уже в образе принца Деймона Таргариена, широко улыбается, пока члены съемочной группы смеются на заднем плане. Также Джеймс выложил селфи с коллегой и кадр, где его волосы закреплены множеством зажимов для создания нужного образа.

Поклонники отреагировали на публикацию с восторгом: «Я крайне впечатлен тем, что тебе удалось заснуть в этих доспехах и в такой позе», «Кажется, я нашел двух своих любимчиков среди актерского состава». Третий сезон «Дома Дракона» вышел в прошлом месяце, в нем также снимались Эмма Д’Арси, Оливия Кук и Рис Иванс.