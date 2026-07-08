Джеймс Нортон в доспехах «‎заснул» на съемках «Дома Дракона» в первый же день

Поклонники отреагировали на публикацию с восторгом: «Я крайне впечатлен тем, что тебе удалось заснуть в этих доспехах и в такой позе», «Кажется, я нашел двух своих любимчиков среди актерского состава». Третий сезон «Дома Дракона» вышел в прошлом месяце, в нем также снимались Эмма Д’Арси, Оливия Кук и Рис Иванс.