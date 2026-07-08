Джеймс Нортон в доспехах «‎заснул» на съемках «Дома Дракона» в первый же день

Актер Джеймс Нортон, исполнивший роль лорда Ормунда Хайтауэра в третьем сезоне «Дома Дракона», поделился забавными закулисными снимками. Как сообщает Life.ru, в первый день съемок он уснул прямо на площадке в полном доспехе, а его коллега Мэтт Смит не упустил возможности запечатлеть этот момент.
«Мой первый день и я заснул посреди площадки. Разумеется, Мэтт сделал фото», — пошутил Нортон в подписи к посту в соцсетях.
На снимке Смит, уже в образе принца Деймона Таргариена, широко улыбается, пока члены съемочной группы смеются на заднем плане. Также Джеймс выложил селфи с коллегой и кадр, где его волосы закреплены множеством зажимов для создания нужного образа.
Поклонники отреагировали на публикацию с восторгом: «Я крайне впечатлен тем, что тебе удалось заснуть в этих доспехах и в такой позе», «Кажется, я нашел двух своих любимчиков среди актерского состава». Третий сезон «Дома Дракона» вышел в прошлом месяце, в нем также снимались Эмма Д’Арси, Оливия Кук и Рис Иванс.