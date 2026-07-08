Впервые Саша Барон Коэн появился в образе Али Джи в 1998 году в британском шоу Channel 4 «The 11 O'Clock Show». Позже персонаж стал одним из центральных героев «Али Джи шоу». В рамках программы Коэн в образах своих персонажей общался с реальными людьми, которые не знали о сатирическом характере происходящего.