Саша Барон Коэн завершил съемки нового фильма о своем культовом персонаже Али Джи — сообщает Variety.
Персонажа Али Джи Коэн придумал в 1990-х годах, вдохновившись британскими молодежными субкультурами, в том числе движением раста и джанглистами.
По легенде, Али Джи — хип-хоп-исполнитель из города Стейнс, который интересуется общественными вопросами, политикой и наукой.
Впервые Саша Барон Коэн появился в образе Али Джи в 1998 году в британском шоу Channel 4 «The 11 O'Clock Show». Позже персонаж стал одним из центральных героев «Али Джи шоу». В рамках программы Коэн в образах своих персонажей общался с реальными людьми, которые не знали о сатирическом характере происходящего.
В 2002 году вышел полнометражный фильм «Али Джи в парламенте». Режиссером картины выступил Марк Майлод, а Саша Барон Коэн исполнил главную роль и принял участие в создании сценария.
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