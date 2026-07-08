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Саша Барон Коэн завершил работу над новым фильмом про Али Джи

О том, что комик снимал продолжение истории, никто не знал
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Али Джи в парламенте»
Кадр из фильма «Али Джи в парламенте»

Саша Барон Коэн завершил съемки нового фильма о своем культовом персонаже Али Джи — сообщает Variety.

Проект создавался в условиях строгой секретности, как ранее было с фильмами «Борат» и «Борат 2». На данный момент создатели не раскрывают подробности сюжета, дату выхода и другие детали картины.

Персонажа Али Джи Коэн придумал в 1990-х годах, вдохновившись британскими молодежными субкультурами, в том числе движением раста и джанглистами.

По легенде, Али Джи — хип-хоп-исполнитель из города Стейнс, который интересуется общественными вопросами, политикой и наукой.

Кадр из фильма «Али Джи в парламенте»
Кадр из фильма «Али Джи в парламенте»

Впервые Саша Барон Коэн появился в образе Али Джи в 1998 году в британском шоу Channel 4 «The 11 O'Clock Show». Позже персонаж стал одним из центральных героев «Али Джи шоу». В рамках программы Коэн в образах своих персонажей общался с реальными людьми, которые не знали о сатирическом характере происходящего. 

В 2002 году вышел полнометражный фильм «Али Джи в парламенте». Режиссером картины выступил Марк Майлод, а Саша Барон Коэн исполнил главную роль и принял участие в создании сценария.

Ранее стало известно, что в российский прокат выходит комедия с Расселом Кроу.