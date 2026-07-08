Алика Смехова устроила эффектную фотосессию в ретро-кабриолете во Франции

На этот раз звезда опубликовала серию атмосферных фотографий, устроив фотосессию в винтажном кабриолете насыщенного красного цвета. Для прогулки Смехова выбрала элегантное черное платье на бретелях с яркой вышивкой, дополнив образ солнцезащитными очками, босоножками и легким зеленым платком с узором.