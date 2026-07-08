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Алика Смехова устроила эффектную фотосессию в ретро-кабриолете во Франции

Актриса снялась в ретро-кабриолете во Франции
Алика Смехова
Алика Смехова

Актриса Алика Смехова продолжает наслаждаться отпуском на Лазурном берегу Франции. Для отдыха знаменитость выбрала Ниццу, откуда регулярно делится с подписчиками яркими моментами путешествия.

На этот раз звезда опубликовала серию атмосферных фотографий, устроив фотосессию в винтажном кабриолете насыщенного красного цвета. Для прогулки Смехова выбрала элегантное черное платье на бретелях с яркой вышивкой, дополнив образ солнцезащитными очками, босоножками и легким зеленым платком с узором.

Алика Смехова / фото: соцсети
Алика Смехова / фото: соцсети

«Ретро-прогулка», — лаконично подписала публикацию артистка.

Новые снимки вызвали восторженную реакцию поклонников. Подписчики отметили, что актриса выглядит эффектно и очень гармонично вписалась в атмосферу французского курорта.

Ранее Алика Смехова показала фигуру в бикини на отдыхе в Ницце.