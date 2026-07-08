Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла бывшая жена Вуди Аллена и звезда его фильмов

Бывшая жена режиссера Вуди Аллена Луиза Лассер скончалась в возрасте 87 лет
Луиза Лассер
Луиза ЛассерИсточник: Legion-Media

Американская актриса Луиза Лассер ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам. Актриса умерла в своем доме на Манхэттене.

Луиза Лассер начала карьеру в 1960-х, тогда же она познакомилась со сценаристом Вуди Алленом. В 1966 году Лассер вышла замуж за Аллена и приняла участие в его режиссерском дебюте «Что случилось, тигровая лилия?». Затем она снялась еще в трех картинах мужа — «Хватай деньги и беги», «Бананы» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить». В 1970 году Лассер и Аллен развелись. Позже артистка снялась еще в нескольких телепроектах и фильмах, включая «Реквием по мечте» Даррена Аронофски. Наибольшую славу ей принесла главная роль в сатирическом сериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман».