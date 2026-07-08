Умерла бывшая жена Вуди Аллена и звезда его фильмов

Луиза Лассер начала карьеру в 1960-х, тогда же она познакомилась со сценаристом Вуди Алленом. В 1966 году Лассер вышла замуж за Аллена и приняла участие в его режиссерском дебюте «Что случилось, тигровая лилия?». Затем она снялась еще в трех картинах мужа — «Хватай деньги и беги», «Бананы» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить». В 1970 году Лассер и Аллен развелись. Позже артистка снялась еще в нескольких телепроектах и фильмах, включая «Реквием по мечте» Даррена Аронофски. Наибольшую славу ей принесла главная роль в сатирическом сериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман».