Кристофер Нолан сравнил актрису фильма «Одиссея» с Хитом Леджером

«После одного из дублей команда бурно ей аплодировала. Потом я разговаривал с Эммой (продюсер Эмма Томас, жена Кристофера Нолана — прим. “Ленты.ру”), и она вспомнила, что в последний раз такое было с Хитом Леджером на съемках “Темного рыцаря”», — поделился постановщик.