Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристофер Нолан сравнил актрису фильма «Одиссея» с Хитом Леджером

Кристофер Нолан: Актриса «Одиссеи» Саманта Мортон сыграла на уровне Хита Леджера
Саманта Мортон
Саманта МортонИсточник: Legion-Media

Режиссер Кристофер Нолан заявил, что актриса Саманта Мортон поразила съемочную группу фильма «Одиссея» так же, как Хит Леджер в роли Джокера. Его слова приводит The L.A. Times.

В картине Нолана Мортон исполнила роль Цирцеи. По словам кинематографиста, несмотря на небольшое количество экранного времени, персонаж Саманты оказывает значительное влияние на сюжет. Кристофер подчеркнул, что всегда восхищался талантом Мортон, который она в очередной раз показала на площадке «Одиссеи».

«После одного из дублей команда бурно ей аплодировала. Потом я разговаривал с Эммой (продюсер Эмма Томас, жена Кристофера Нолана — прим. “Ленты.ру”), и она вспомнила, что в последний раз такое было с Хитом Леджером на съемках “Темного рыцаря”», — поделился постановщик.

Ранее Кристофер Нолан объяснил, почему герои «Одиссеи» говорят на современном английском.