Создатель «Клана Сопрано» снимет фильм о секретных экспериментах ЦРУ над людьми

События ленты развернутся в 1950-е годы. По сюжету фильм расскажет о попытках американского разведывательного ведомства использовать ЛСД в качестве оружия. В истории также будут показаны связь программы с периодом разработки вакцины от полиомиелита, а также незаконные эксперименты над людьми с целью манипулирования их сознанием.