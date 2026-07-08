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Создатель «Клана Сопрано» снимет фильм о секретных экспериментах ЦРУ над людьми

События ленты развернутся в 1950-е годы
Дэвид Чейз
Дэвид ЧейзИсточник: Legion-Media.ru

Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз готовит полнометражный фильм о секретной программе ЦРУ «МК-Ультра», где сюжет будет разворачиваться вокруг экспериментов над людьми. Проект станет дополнением к его будущему мини-сериалу на эту же тему. Режиссер рассказал о картине на кинофестивале в Карловых Варах, сообщает Life.ru.

События ленты развернутся в 1950-е годы. По сюжету фильм расскажет о попытках американского разведывательного ведомства использовать ЛСД в качестве оружия. В истории также будут показаны связь программы с периодом разработки вакцины от полиомиелита, а также незаконные эксперименты над людьми с целью манипулирования их сознанием.

Основой для сценария стала реальная история, которую Чейзу рассказал его знакомый. В центре сюжета окажется семья, оказавшаяся связанной сразу с двумя направлениями тех лет. Чейз сам напишет сценарий и займет режиссерское кресло. По его словам, тема оказалась настолько масштабной, что собрать ее в одну историю непросто.

Сейчас легенда кино также работает над мини-сериалом Project: MKUltra о секретной программе ЦРУ. В основе проекта лежит документальная книга Джона Лайзла о Сидни Готлибе, ЦРУ и экспериментах по управлению сознанием.

Программа «МК-Ультра» проводилась во время холодной войны. В ее рамках изучали воздействие психоактивных веществ, гипноза и других методов на поведение человека, а часть экспериментов позже вызвала серьезную общественную критику.