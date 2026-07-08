В рамках X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» в Нижнем Новгороде прошел благотворительный караоке-вечер. За возможность исполнить любимые песни гости мероприятия вносили пожертвования в Благотворительный фонд Константина Хабенского, помогающий детям и молодым взрослым с опухолями мозга.
В числе звездных участников вечера оказались президент и генеральный продюсер фестиваля «Горький фест» Михаил Пореченков и Оксана Михеева, а также актеры Юлия Хлынина, Михаил Тройник, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Юлия Волкова, Светлана Степанковская, Олег Гаас, Анна Завтур, Владимир Канухин, Мария Лапшина, Григорий Калинин, Алексей Золотовицкий и другие.
X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.