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Звезды спели в караоке на кинофестивале «Горький фест»

На смотре нового российского кино прошел благотворительный караоке-вечер
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Святослав Рогожан и Мила Ершова, фото: Максим Кашин
Святослав Рогожан и Мила Ершова, фото: Максим Кашин

В рамках X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» в Нижнем Новгороде прошел благотворительный караоке-вечер. За возможность исполнить любимые песни гости мероприятия вносили пожертвования в Благотворительный фонд Константина Хабенского, помогающий детям и молодым взрослым с опухолями мозга.

Оксана Михеева и Михаил Пореченков, фото: Евгений Смирнов
Оксана Михеева и Михаил Пореченков, фото: Евгений Смирнов
Олег Гаас и Святослав Рогожан, фото: Евгений Смирнов
Олег Гаас и Святослав Рогожан, фото: Евгений Смирнов
Владимир Канухин, фото: Максим Кашин
Владимир Канухин, фото: Максим Кашин

В числе звездных участников вечера оказались президент и генеральный продюсер фестиваля «Горький фест» Михаил Пореченков и Оксана Михеева, а также актеры Юлия Хлынина, Михаил Тройник, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Юлия Волкова, Светлана Степанковская, Олег Гаас, Анна Завтур, Владимир КанухинМария Лапшина, Григорий Калинин, Алексей Золотовицкий и другие.

Михаил Тройник и Юлия Хлынина, фото: Евгений Смирнов
Михаил Тройник и Юлия Хлынина, фото: Евгений Смирнов
Светлана Степанковская, фото: Евгений Смирнов
Светлана Степанковская, фото: Евгений Смирнов
Юлия Волкова, фото: Максим Кашин
Юлия Волкова, фото: Максим Кашин
Мария Лапшина, фото: Евгений Смирнов
Мария Лапшина, фото: Евгений Смирнов

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.