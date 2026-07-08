В рамках X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» в Нижнем Новгороде прошел благотворительный караоке-вечер. За возможность исполнить любимые песни гости мероприятия вносили пожертвования в Благотворительный фонд Константина Хабенского, помогающий детям и молодым взрослым с опухолями мозга.