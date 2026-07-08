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Стало известно, кто напишет сценарий байопика о Бритни Спирс

Над фильмом будет работать сценаристка сериала «Новенькая» Элизабет Меривезер
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Бритни Спирс
Бритни СпирсИсточник: Legion-Media

Сценарий байопика о Бритни Спирс напишет Элизабет Меривезер — сценаристка сериалов «Новенькая» и «Умираю, как хочу секса», а также фильма «Больше чем секс». Об этом сообщает Page Six Hollywood.

Режиссером проекта выступает Джон М. Чу, снявший мюзикл «Злая», а продюсерское кресло займет Марк Платт. Основой фильма станут мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне», опубликованные в 2023 году. 

Автобиография певицы охватывает разные периоды ее жизни: детство в Луизиане, стремительный путь к мировой известности, отношения с Джастином Тимберлейком и годы, вынужденно проведенные под опекой отца, который полностью контролировал ее. 

Бритни Спирс
Бритни СпирсИсточник: Соцсети

Права на экранизацию книги приобрела студия Universal, хотя интерес к проекту также проявляли Sony, Warner Bros., Fox, Disney и Netflix. Пока создатели не называют дату премьеры и не раскрывают актерский состав. Ранее издание Life and Style Magazine сообщало, что среди возможных кандидаток на роль Бритни Спирс рассматриваются Натали Портман и Селена Гомес.

Ранее стало известно имя режиссера байопика о Джорджио Армани.