Сценарий байопика о Бритни Спирс напишет Элизабет Меривезер — сценаристка сериалов «Новенькая» и «Умираю, как хочу секса», а также фильма «Больше чем секс». Об этом сообщает Page Six Hollywood.
Режиссером проекта выступает Джон М. Чу, снявший мюзикл «Злая», а продюсерское кресло займет Марк Платт. Основой фильма станут мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне», опубликованные в 2023 году.
Автобиография певицы охватывает разные периоды ее жизни: детство в Луизиане, стремительный путь к мировой известности, отношения с Джастином Тимберлейком и годы, вынужденно проведенные под опекой отца, который полностью контролировал ее.
Права на экранизацию книги приобрела студия Universal, хотя интерес к проекту также проявляли Sony, Warner Bros., Fox, Disney и Netflix. Пока создатели не называют дату премьеры и не раскрывают актерский состав. Ранее издание Life and Style Magazine сообщало, что среди возможных кандидаток на роль Бритни Спирс рассматриваются Натали Портман и Селена Гомес.
Ранее стало известно имя режиссера байопика о Джорджио Армани.