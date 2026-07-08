Права на экранизацию книги приобрела студия Universal, хотя интерес к проекту также проявляли Sony, Warner Bros., Fox, Disney и Netflix. Пока создатели не называют дату премьеры и не раскрывают актерский состав. Ранее издание Life and Style Magazine сообщало, что среди возможных кандидаток на роль Бритни Спирс рассматриваются Натали Портман и Селена Гомес.