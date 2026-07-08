Мэтт Дэймон раскрыл, на что ему пришлось пойти ради роли в «Одиссее»

Мэтт Дэймон поделился подробностями подготовки к роли в фильме «Одиссея», признавшись, что набрать форму в 50 лет оказалось непростой задачей. Актер, известный своей любовью к хлебу и пасте, рассказал в подкасте Эми Полер, что ему пришлось полностью пересмотреть образ жизни и отказаться от глютена. По его словам, это решение изменило его самочувствие кардинальным образом.
«Просто нажми на газ, и все. Это единственный способ сделать это… и есть немного меньше», — пошутил Дэймон о своих тренировках.
Он также признался, что отказ от глютена стал для него открытием: «Я не осознавал, в какой степени это влияет на меня. Это полностью изменило мою жизнь за последние пару лет, что я не ем его».
Однако, несмотря на все усилия, съемки у Кристофера Нолана сказались и на сне актера: он признался, что на площадке шутили про «пятерку Одиссея», имея в виду, что пять часов сна были пределом мечтаний.
Ранее Мэтт Деймон вышел в свет с дочерями-подростками.