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Мэтт Дэймон раскрыл, на что ему пришлось пойти ради роли в «Одиссее»

Актер признался, что набрать форму в 50 лет оказалось непростой задачей
Мэтт Дэймон
Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media

Мэтт Дэймон поделился подробностями подготовки к роли в фильме «Одиссея», признавшись, что набрать форму в 50 лет оказалось непростой задачей. Актер, известный своей любовью к хлебу и пасте, рассказал в подкасте Эми Полер, что ему пришлось полностью пересмотреть образ жизни и отказаться от глютена. По его словам, это решение изменило его самочувствие кардинальным образом.

«Просто нажми на газ, и все. Это единственный способ сделать это… и есть немного меньше», — пошутил Дэймон о своих тренировках.

Он также признался, что отказ от глютена стал для него открытием: «Я не осознавал, в какой степени это влияет на меня. Это полностью изменило мою жизнь за последние пару лет, что я не ем его».

Однако, несмотря на все усилия, съемки у Кристофера Нолана сказались и на сне актера: он признался, что на площадке шутили про «пятерку Одиссея», имея в виду, что пять часов сна были пределом мечтаний.