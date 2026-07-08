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Кристофер Нолан рассказал, как создавал монстров для «Одиссеи»

Режиссер вдохновлялся подходом своего коллеги Гильермо дель Торо
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Кристофер Нолан рассказал, что при работе над монстрами для фильма «Одиссея» во многом вдохновлялся подходом Гильермо дель Торо. По словам режиссера, именно его коллега помог ему иначе взглянуть на создание подобных персонажей.

«То, что я усвоил от него, — это то, что монстр — это не монстр. К нему нужно подходить так же, как и к любому другому персонажу», — отметил Нолан.

«Одиссея» — 13-й полнометражный проект режиссера. Премьера запланирована на 17 июля. Картина основана на знаменитой поэме Гомера и расскажет историю легендарного Одиссея. Роли в масштабной экранизации исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй и другие. 

Ранее появились первые отзывы на «Одиссею». Картина, которую критиковали еще до выхода, получила позитивные оценки.