Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съемках «Одиссеи»

Энн Хэтэуэй призналась, что при подготовке к роли Пенелопы в фильме «Одиссея» она опиралась на собственный материнский опыт. Актриса, которая ждет третьего ребенка, поделилась на премьере в Лондоне, что ее героиня, жена Одиссея, вынуждена защищать сына в отсутствие мужа, и эта линия оказалась ей близка. По словам Хэтэуэй, Пенелопа находится в смертельной опасности, и она должна быть бдительной во всех смыслах.