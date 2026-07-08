Энн Хэтэуэй рассказала, как материнство помогло ей на съемках «Одиссеи»

Энн Хэтэуэй призналась, что при подготовке к роли Пенелопы в фильме «Одиссея» она опиралась на собственный материнский опыт. Актриса, которая ждет третьего ребенка, поделилась на премьере в Лондоне, что ее героиня, жена Одиссея, вынуждена защищать сына в отсутствие мужа, и эта линия оказалась ей близка. По словам Хэтэуэй, Пенелопа находится в смертельной опасности, и она должна быть бдительной во всех смыслах.
«Я немного мама-медведица, никто не встанет между мной и моими детенышами», — отметила актриса, комментируя свою игру. Она также добавила: «Учитывая все, через что проходила Пенелопа, насколько высоки были ставки и как сильно был под угрозой ее сын без отца, она знала, что должна всячески защищать его».
В реальной жизни Хэтэуэй воспитывает двоих сыновей с мужем Адамом Шульманом, и, по ее словам, инстинкты материнства помогли ей глубже понять переживания своей героини в этой масштабной картине Кристофера Нолана.
Ранее Энн Хэтэуэй отказалась от роли в комедии «Немножко беременна» из-за сцены родов.