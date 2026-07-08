Джуд Лоу исполнит главную роль в новом экшн-фильме. Проект будет посвящен водителю, который пытается добраться до места назначения, сталкиваясь с трудностями и опасностями. Сценарий к картине пишет Зак Бэйлин, известный по работе над сериалом «Черный кролик» — пишет Deadline.
О будущем проекте рассказал продюсер Бен Джексон во время Международного кинофестиваля в Карловых Варах. По его словам, идея фильма родилась у него и Джуда Лоу после совместной работы над триллером «Безмолвное братство».
«В “Безмолвном братстве” было много автомобильных погонь, и Джуду очень понравилось сниматься в таких сценах. После этого мы вместе придумали историю, а Зак написал сценарий», — рассказал Джексон.
Производством фильма занимается компания Riff Raff Entertainment, основанная Джексоном и Лоу в 2017 году. Продюсер отметил, что в основе картины лежит простая, но динамичная история: главный герой пытается добраться из точки А в точку Б, а затем в пункт С, однако каждый новый этап пути оказывается сложнее предыдущего.
Другие подробности проекта пока держатся в секрете. Создатели еще не объявили имя режиссера, официальное название фильма, сроки начала съемок и дату премьеры.
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