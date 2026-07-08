Производством фильма занимается компания Riff Raff Entertainment, основанная Джексоном и Лоу в 2017 году. Продюсер отметил, что в основе картины лежит простая, но динамичная история: главный герой пытается добраться из точки А в точку Б, а затем в пункт С, однако каждый новый этап пути оказывается сложнее предыдущего.