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Линдси Лохан показала кадры с празднования 40-летия

Актриса отметила день рождения 2 июля
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Линдси Лохан с сестрой / фото: соцсети
Линдси Лохан с сестрой / фото: соцсети

2 июля Линдси Лохан отпраздновала 40-летие. Актриса провела этот день в кругу самых близких людей. На празднике присутствовали ее 39-летний супруг Бадер Шаммас, сестра Али и друзья семьи.

В честь дня рождения Лохан опубликовала в личном блоге серию фотографий с празднования. В подборку вошли кадры с тортом и букетами цветов. 

Линдси Лохан семьей и друзьями / фото: соцсети
Линдси Лохан семьей и друзьями / фото: соцсети

В том же посте Лохан поделилась новыми снимками с мужем и их маленьким сыном. На одном из фото Лохан сидит в машине с ребенком на руках, нежно обнимая мальчика.

Линдси Лохан с сыном / фото: соцсети
Линдси Лохан с сыном / фото: соцсети

Больше об актрисе и ее пути со взлетами и падениями читайте в статье