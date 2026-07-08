2 июля Линдси Лохан отпраздновала 40-летие. Актриса провела этот день в кругу самых близких людей. На празднике присутствовали ее 39-летний супруг Бадер Шаммас, сестра Али и друзья семьи.
В честь дня рождения Лохан опубликовала в личном блоге серию фотографий с празднования. В подборку вошли кадры с тортом и букетами цветов.
В том же посте Лохан поделилась новыми снимками с мужем и их маленьким сыном. На одном из фото Лохан сидит в машине с ребенком на руках, нежно обнимая мальчика.
Больше об актрисе и ее пути со взлетами и падениями читайте в статье.