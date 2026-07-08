Юлия Хлынина и Михаил Тройник представили комедию со своим участием

Юлия Хлынина и Михаил Тройник приехали в Нижний Новгород на X Фестиваль нового российского кино «Горький фест», чтобы представить свою новую работу — семейную комедию «Трудные папы», которая вошла в конкурсную программу смотра.
Фильм рассказывает о 35-летней Кате, которая после смерти своей гиперопекающей матери вынуждена разбираться с ее оставшимся без крова сожителем, долгами по ипотеке и таинственным мужчиной, которому родительница много лет отправляла деньги.
Представляя фильм со сцены, Юлия Хлынина призналась, что ей очень близка его тема: «У меня тоже трудные папы, и я не понаслышке знаю, про что будет это кино». Актриса рассказала, что во время съемок команда попала в шторм и чуть не утопила камеру, а также отметила, что в «Трудных папах» наконец-то снялась вместе со своим однокурсником Михаилом Тройником (в 2013 году артисты окончили мастерскую Константина Райкина в Школе-студии МХАТ).
Помимо Юлии Хлыниной и Михаила Тройника в картине снялись Александр Лыков и Гарик Сукачев. Режиссером фильма выступила Светлана Самошина («Первый класс»), а автором сценария и креативным продюсером — создатель сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов.
X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.