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Юлия Хлынина и Михаил Тройник представили комедию со своим участием

Актеры посетили конкурсный показ фильма «Трудные папы» на кинофестивале «Горький фест»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Юлия Хлынина и Михаил Тройник, фото: Лиза Мелина
Юлия Хлынина и Михаил Тройник, фото: Лиза Мелина

Юлия Хлынина и Михаил Тройник приехали в Нижний Новгород на X Фестиваль нового российского кино «Горький фест», чтобы представить свою новую работу — семейную комедию «Трудные папы», которая вошла в конкурсную программу смотра.

Михаил Тройник и Юлия Хлынина, фото: Лиза Мелина
Михаил Тройник и Юлия Хлынина, фото: Лиза Мелина

Фильм рассказывает о 35-летней Кате, которая после смерти своей гиперопекающей матери вынуждена разбираться с ее оставшимся без крова сожителем, долгами по ипотеке и таинственным мужчиной, которому родительница много лет отправляла деньги.

Кадр из фильма «Трудные папы»
Кадр из фильма «Трудные папы»

Представляя фильм со сцены, Юлия Хлынина призналась, что ей очень близка его тема: «У меня тоже трудные папы, и я не понаслышке знаю, про что будет это кино». Актриса рассказала, что во время съемок команда попала в шторм и чуть не утопила камеру, а также отметила, что в «Трудных папах» наконец-то снялась вместе со своим однокурсником Михаилом Тройником (в 2013 году артисты окончили мастерскую Константина Райкина в Школе-студии МХАТ).

Светлана Самошина, Александр Белов, Яна Риц, Валерия Куликова, Юлия Хлынина, Михаил Тройник, фото: Лиза Мелина
Светлана Самошина, Александр Белов, Яна Риц, Валерия Куликова, Юлия Хлынина, Михаил Тройник, фото: Лиза Мелина

Помимо Юлии Хлыниной и Михаила Тройника в картине снялись Александр Лыков и Гарик Сукачев. Режиссером фильма выступила Светлана СамошинаПервый класс»), а автором сценария и креативным продюсером — создатель сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов.

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.