Юлия Хлынина и Михаил Тройник представили комедию со своим участием

Представляя фильм со сцены, Юлия Хлынина призналась, что ей очень близка его тема: «У меня тоже трудные папы, и я не понаслышке знаю, про что будет это кино». Актриса рассказала, что во время съемок команда попала в шторм и чуть не утопила камеру, а также отметила, что в «Трудных папах» наконец-то снялась вместе со своим однокурсником Михаилом Тройником (в 2013 году артисты окончили мастерскую Константина Райкина в Школе-студии МХАТ).