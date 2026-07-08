Юлия Высоцкая впервые за долгое время прокомментировала тему младшей дочери — пятилетней Сони, которую она и режиссер Андрей Кончаловский удочерили несколько лет назад. О семейной жизни актриса и телеведущая рассказала в интервью изданию «Фитодоктор».
Высоцкая подчеркнула, что материнство не зависит от возраста и статуса, а требует постоянного эмоционального включения. По ее словам, главная задача — находить баланс между работой и семьей, чтобы сохранять близость с родными. Актриса признала, что воспитание маленького ребенка — это серьезный вызов, требующий усилий, как и любые отношения.
Об удочерении девочки звездной парой стало известно в конце прошлого года, хотя сами супруги предпочитали не афишировать это решение. Высоцкая ранее отмечала, что они сознательно стараются оградить ребенка от излишнего внимания, учитывая риски публичности и давление социальных сетей. По данным СМИ, девочку удочерили, когда ей было всего девять дней.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский состоят в браке с 1998 года и воспитывают также двоих взрослых детей — дочь Марию и сына Петра. После тяжелой аварии 2013 года, в результате которой Мария получила серьезную черепно-мозговую травму, супруги практически не комментируют ее состояние и в целом крайне редко делятся подробностями личной жизни.
Ранее Юлия Высоцкая назвала кулинарию своим хобби и творчеством.