Об удочерении девочки звездной парой стало известно в конце прошлого года, хотя сами супруги предпочитали не афишировать это решение. Высоцкая ранее отмечала, что они сознательно стараются оградить ребенка от излишнего внимания, учитывая риски публичности и давление социальных сетей. По данным СМИ, девочку удочерили, когда ей было всего девять дней.