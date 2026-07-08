«Сразу взяла меня под свое крыло»: Аскар Ильясов о работе с Татьяной Догилевой

«Разница только в багаже. Я вижу, что Татьяна Анатольевна может делать и так, и так, и так. А молодые актеры себя еще только ищут во время съемок. В этом большой плюс актерства, в отличие от спорта, что можно всю жизнь развиваться. Криштиану Роналду закончил карьеру свою и все, он может теперь играть только с сыном во дворе. А я могу и в 60 лет играть в кино, что прекрасно подтверждает Татьяна Анатольевна», — заявил Ильясов.