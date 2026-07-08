49-летняя звезда «Бригады» раскрыла секреты красоты и отношение к возрасту

При этом, чтобы оставаться привлекательной, Гусева, как оказалось, следует трем правилам. «Не курить, не выпивать и высыпаться. Можно добавить — правильно питаться, но это не обязательно. Перед вами сладкоежка», — заявила собеседница издания.