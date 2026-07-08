Кристофер Нолан объяснил, почему герои «Одиссеи» говорят на современном английском

Кристофер Нолан прокомментировал одно из самых обсуждаемых решений в своем новом фильме «Одиссея» — использование современного английского языка вместо стилизации под древнегреческий эпос. Картина, основанная на поэме Гомера
После выхода трейлеров зрители обратили внимание, что герои фильма говорят на современном английском, преимущественно с американским акцентом. Это вызвало оживленные споры в соцсетях, однако сам режиссер заявил, что подобная реакция была ожидаемой.
В интервью Los Angeles Times Нолан объяснил, что сознательно отказался от попыток имитировать язык оригинала, сделав ставку на эмоциональную доступность. По его словам, при написании сценария он стремился к «языку, который воздействует на зрителя эмоционально, а не только интеллектуально». Режиссер признал, что решение могло показаться рискованным: «Возможно, я был наивен, это могло мне аукнуться, но для меня это было очевидно».
Еще одним принципиальным выбором стал звездный актерский состав. В «Одиссее» задействованы Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендая, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Джон Бернтал. По словам Нолана, узнаваемые лица помогают зрителю быстрее включиться в историю, поскольку персонажи эпоса — это «в некотором смысле культовые фигуры».
Проект сопровождался и другими обсуждениями. В частности, критике подвергся дизайн доспехов, который некоторые пользователи сравнили с более современными супергеройскими костюмами. Режиссер в ответ сослался на исторические исследования: по его словам, микенская бронза могла подвергаться специальной обработке, включая добавление золота, серебра и серы, что позволяло создавать темные оттенки. Художник по костюмам Эллен Мирожник, как отметил Нолан, использовала эти идеи, чтобы подчеркнуть статус Агамемнона.
Не менее обсуждаемым стало появление рэпера Трэвиса Скотта в роли барда. Режиссер объяснил этот выбор концептуально: он хотел подчеркнуть природу эпоса как устной традиции, проведя параллель с современной музыкальной культурой, в частности с рэпом.
«Одиссея» станет одним из самых амбициозных проектов Нолана после «Оппенгеймера» и продолжит его линию на переосмысление исторического и мифологического материала через призму современного кинематографа.
Кто такой Одиссей и куда он плывет: готовимся к фильму-событию от Кристофера Нолана.