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Кристофер Нолан объяснил, почему герои «Одиссеи» говорят на современном английском

Режиссер назвал «очевидным» решение использовать современный язык в «Одиссее»

Кристофер Нолан прокомментировал одно из самых обсуждаемых решений в своем новом фильме «Одиссея» — использование современного английского языка вместо стилизации под древнегреческий эпос. Картина, основанная на поэме Гомера VIII—VII вв.еков до н. э., выйдет в прокат 17 июля под эгидой Universal Pictures.

После выхода трейлеров зрители обратили внимание, что герои фильма говорят на современном английском, преимущественно с американским акцентом. Это вызвало оживленные споры в соцсетях, однако сам режиссер заявил, что подобная реакция была ожидаемой.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

В интервью Los Angeles Times Нолан объяснил, что сознательно отказался от попыток имитировать язык оригинала, сделав ставку на эмоциональную доступность. По его словам, при написании сценария он стремился к «языку, который воздействует на зрителя эмоционально, а не только интеллектуально». Режиссер признал, что решение могло показаться рискованным: «Возможно, я был наивен, это могло мне аукнуться, но для меня это было очевидно».

Еще одним принципиальным выбором стал звездный актерский состав. В «Одиссее» задействованы Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендая, Шарлиз Терон, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Джон Бернтал. По словам Нолана, узнаваемые лица помогают зрителю быстрее включиться в историю, поскольку персонажи эпоса — это «в некотором смысле культовые фигуры».

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Проект сопровождался и другими обсуждениями. В частности, критике подвергся дизайн доспехов, который некоторые пользователи сравнили с более современными супергеройскими костюмами. Режиссер в ответ сослался на исторические исследования: по его словам, микенская бронза могла подвергаться специальной обработке, включая добавление золота, серебра и серы, что позволяло создавать темные оттенки. Художник по костюмам Эллен Мирожник, как отметил Нолан, использовала эти идеи, чтобы подчеркнуть статус Агамемнона.

Не менее обсуждаемым стало появление рэпера Трэвиса Скотта в роли барда. Режиссер объяснил этот выбор концептуально: он хотел подчеркнуть природу эпоса как устной традиции, проведя параллель с современной музыкальной культурой, в частности с рэпом.

«Одиссея» станет одним из самых амбициозных проектов Нолана после «Оппенгеймера» и продолжит его линию на переосмысление исторического и мифологического материала через призму современного кинематографа.

Кто такой Одиссей и куда он плывет: готовимся к фильму-событию от Кристофера Нолана.