Кристофер Нолан объяснил, почему герои «Одиссеи» говорят на современном английском

В интервью Los Angeles Times Нолан объяснил, что сознательно отказался от попыток имитировать язык оригинала, сделав ставку на эмоциональную доступность. По его словам, при написании сценария он стремился к «языку, который воздействует на зрителя эмоционально, а не только интеллектуально». Режиссер признал, что решение могло показаться рискованным: «Возможно, я был наивен, это могло мне аукнуться, но для меня это было очевидно».