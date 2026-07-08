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52-летняя Екатерина Волкова снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

Актриса поделилась новой фотосессией
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

Российская актриса Екатерина Волкова снялась в необычном виде и вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

52-летняя знаменитость предстала перед камерой в корсете, болеро с рукавами «жиго», или «бараний окорок», и пышных шортах в сочетании с объемной асимметричной юбкой. Также она надела пуанты и окрасила белым цветом ресницы и брови.

«Все меня узнали? Я могу быть разной: сегодня — на пуантах», — указала в подписи артистка.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. Часть из них восхитились образом Волковой: «Очень необычно, но прекрасно. Как всегда, вы идеальная», «Тут роскошна каждая деталь», «Дива! Шикарная, неподражаемая, уникальная!»

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

В то же время другие юзеры раскритиковали внешний вид звезды. «Образ не зашел», «Ужасно», «Чем старее, тем дурнее», «Просто удивительно, как вы умеете испортить свою красоту», — заявили они.

Ранее Екатерина Волкова временно вернулась к гастролям после госпитализации.