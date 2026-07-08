Аарона Тейлора-Джонсона и его жену засняли за поцелуями

Папарацци сняли поцелуй 36-летнего артиста и его 59-летней супруги, когда пара находилась на трибуне во время посещения Уимблдона. Женщина позировала в белом жилете с глубоким декольте и мини-шортах. В свою очередь, ее возлюбленный надел вязаную футболку-поло кремового оттенка и белые брюки.