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Кит Урбан и Николь Кидман раздельно отметят день рождения дочери

Певец Кит Урбан отметит день рождения дочери Сандей Роуз отдельно от бывшей супруги
Николь Кидман с мужем Китом Урбаном
Николь Кидман с мужем Китом УрбаномИсточник: Rex / Fotodom.ru

Певец Кит Урбан не станет отмечать день рождения своей дочери Сандей Роуз вместе с бывшей супругой, актрисой Николь Кидман. Эту информацию распространило издание Daily Mail.

Артист планирует встретиться с Сандей Роуз и ее младшей сестрой Фейт Маргарет за праздничным обедом. После этого он отправится в Миннесоту, где выступит на вечере кантри-музыки в рамках фестиваля Lakefront Music Fest.

Урбана пригласили на официальное торжество по случаю 18-летия дочери, где будет присутствовать и Николь Кидман, но он решил пропустить это мероприятие.

«Николь и Киту еще слишком тяжело сидеть за одним столом, но он приглашен на вечеринку в воскресенье. Вместо того, чтобы создавать неловкую ситуацию, он собирается пообедать с Сандей Роуз и Фейт, чтобы отпраздновать это событие, а потом отправиться на музыкальный фестиваль Lakefront Music Fest», — рассказал инсайдер.

Источник также отметил, что, несмотря на раздельное празднование дня рождения дочери, бывшие супруги смогли договориться о совместном воспитании детей.

Ранее дочь Николь Кидман раскритиковали за участие в показе Dior.