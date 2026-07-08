«Николь и Киту еще слишком тяжело сидеть за одним столом, но он приглашен на вечеринку в воскресенье. Вместо того, чтобы создавать неловкую ситуацию, он собирается пообедать с Сандей Роуз и Фейт, чтобы отпраздновать это событие, а потом отправиться на музыкальный фестиваль Lakefront Music Fest», — рассказал инсайдер.