Певец Кит Урбан не станет отмечать день рождения своей дочери Сандей Роуз вместе с бывшей супругой, актрисой Николь Кидман. Эту информацию распространило издание Daily Mail.
Артист планирует встретиться с Сандей Роуз и ее младшей сестрой Фейт Маргарет за праздничным обедом. После этого он отправится в Миннесоту, где выступит на вечере кантри-музыки в рамках фестиваля Lakefront Music Fest.
Урбана пригласили на официальное торжество по случаю 18-летия дочери, где будет присутствовать и Николь Кидман, но он решил пропустить это мероприятие.
«Николь и Киту еще слишком тяжело сидеть за одним столом, но он приглашен на вечеринку в воскресенье. Вместо того, чтобы создавать неловкую ситуацию, он собирается пообедать с Сандей Роуз и Фейт, чтобы отпраздновать это событие, а потом отправиться на музыкальный фестиваль Lakefront Music Fest», — рассказал инсайдер.
Источник также отметил, что, несмотря на раздельное празднование дня рождения дочери, бывшие супруги смогли договориться о совместном воспитании детей.
Ранее дочь Николь Кидман раскритиковали за участие в показе Dior.