Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в ультракоротких шортах

Актриса показала фигуру в откровенном наряде
Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

Шарлиз Терон вышла в свет в ультракоротких шортах и сразу привлекла внимание публики. Фотографии с мероприятия появились на сайте Daily Mail.

Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Legion-Media.ru

50-летняя актриса посетила парижскую премьеру фильма «Одиссея». Для выхода звезда выбрала яркий образ: желтую атласную блузу, темно-синий жакет и голубые шорты минимальной длины. Образ дополнили босоножки на каблуках и черные солнцезащитные очки. Стилисты уложили волосы артистки и сделали ей макияж в естественных тонах.

Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в бархатном платье с разрезом до бедра.