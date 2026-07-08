50-летняя актриса посетила парижскую премьеру фильма «Одиссея». Для выхода звезда выбрала яркий образ: желтую атласную блузу, темно-синий жакет и голубые шорты минимальной длины. Образ дополнили босоножки на каблуках и черные солнцезащитные очки. Стилисты уложили волосы артистки и сделали ей макияж в естественных тонах.