Пользователи сети усомнились в чувствах возлюбленной Брэда Питта к самому актеру. Как пишет Daily Mail, поводом для обсуждения стали снимки, опубликованные стилистом по волосам Лорен Занолетти.
На фотографиях запечатлены Инес де Рамон и Брэд Питт. Кадры были сделаны перед свадьбой певицы Тейлор Свифт. Внимание пользователей привлек один из снимков: на нем дизайнер с натянутой улыбкой отстраняется от актера. Это движение и породило подозрения, что на самом деле артист неприятен де Рамон.
«На втором снимке она отстраняется от него», «Они всегда выглядят так, будто испытывают друг к другу отвращение, интересно», — писали поклонники в X (бывший Twitter). Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту возлюбленной Питта.
Одна из фанаток предложила другое объяснение этому жесту: «Может быть, она не хотела, чтобы ее помада была повсюду на их лицах, поэтому она отошла от него на втором снимке».
Ранее сообщалось, что Брэд Питт планирует завести ребенка с 33-летней возлюбленной.