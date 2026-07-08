На фотографиях запечатлены Инес де Рамон и Брэд Питт. Кадры были сделаны перед свадьбой певицы Тейлор Свифт. Внимание пользователей привлек один из снимков: на нем дизайнер с натянутой улыбкой отстраняется от актера. Это движение и породило подозрения, что на самом деле артист неприятен де Рамон.