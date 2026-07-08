Бондарчук, Пореченков, Родригез, Студилина: звезды на кино-завтраке Action!

В Нижнем Новгороде в рамках X Фестиваля нового российского кино «Горький фест» состоялся традиционный кино-завтрак благотворительного фонда «Экшн!» (Action!).
Звездными гостями мероприятия стали учредители фонда Светлана Бондарчук и Евгения Попова, президент фестиваля Михаил Пореченков и его генеральный продюсер Оксана Михеева, певец Тимур Родригез с супругой Екатериной Кабак, актеры Алексей Золотовицкий, Денис Власенко, Лянка Грыу, Анжелика Каширина, Янина Студилина, Григорий Калинин, Александра Ревенко, Никита Тарасов, Михаил Тройник и другие.
Центральным событием кино-завтрака стал показ короткометражных фильмов, снятых специально для благотворительных аукционов «Экшн» (Action!). В программу вошли картины «Филе-миньон» Оксаны Михеевой, «Орфей» Анны Меликян, «Отец Валентин. Репутация» Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой, «Желание» Никиты Ефремова и «Ухо» Дмитрия Тюрина и Юрия Хмельницкого.
Культурно-благотворительный фонд «Экшн!» (Action!) оказывает помощь детям и взрослым, оказавшимся в трудной ситуации. На ежегодном вечере, который традиционно проводится зимой, именитые кинематографисты представляют свои короткометражные фильмы, созданные специально для мероприятия, а благотворители получают возможность приобрести эти картины в личное пользование. Все средства, собранные на вечере, направляются подопечным фонда.