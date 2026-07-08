Бондарчук, Пореченков, Родригез, Студилина: звезды на кино-завтраке Action!

Культурно-благотворительный фонд «Экшн!» (Action!) оказывает помощь детям и взрослым, оказавшимся в трудной ситуации. На ежегодном вечере, который традиционно проводится зимой, именитые кинематографисты представляют свои короткометражные фильмы, созданные специально для мероприятия, а благотворители получают возможность приобрести эти картины в личное пользование. Все средства, собранные на вечере, направляются подопечным фонда.