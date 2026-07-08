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Зендая вышла в свет в золотой маске на лице

Актриса посетила премьеру фильма «Одиссея» в Париже
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая посетила фотоколл для премьеры фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Актриса позировала на фоне Эйфелевой башни в необычном наряде.

29-летняя Зендая выбрала для выхода кутюрный наряд Givenchy из коллекции весна-лето 1997 года. Этот образ создал Александр Маккуин, когда работал креативным директором бренда.

Белое платье с объемными рукавами-пагодами и акцентными плечами актриса дополнила золотой маской из той же коллекции. Ее разработал дизайнер в коллаборации с Филипом Трейси.

Ранее Зендая едва не сорвала съемки «Одиссеи».