Зендая посетила фотоколл для премьеры фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Актриса позировала на фоне Эйфелевой башни в необычном наряде.
29-летняя Зендая выбрала для выхода кутюрный наряд Givenchy из коллекции весна-лето 1997 года. Этот образ создал Александр Маккуин, когда работал креативным директором бренда.
Белое платье с объемными рукавами-пагодами и акцентными плечами актриса дополнила золотой маской из той же коллекции. Ее разработал дизайнер в коллаборации с Филипом Трейси.
Ранее Зендая едва не сорвала съемки «Одиссеи».