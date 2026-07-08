Диспетчер Крис Рейнольдс рассказал: «Сэндлер сказал: “Привет, я на твоем острове и люблю играть в баскетбол. Можешь подсказать, где есть баскетбольная площадка, на которой я мог бы поиграть?”». В полиции актеру посоветовали отправиться на площадку на Бэкус-Лейн.