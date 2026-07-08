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Адам Сэндлер обратился в полицию через 48 часов после свадьбы Тейлор Свифт

Актер позвонил в полицию, чтобы узнать, где можно сыграть в баскетбол
Адам Сэндлер
Адам СэндлерИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Адам Сэндлер связался с полицией спустя 48 часов после того, как Тейлор Свифт вышла замуж за игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Об этом пишет Daily Mail.

Через два дня после торжества Сэндлер прилетел в Нантакет вместе с семьей. Как выяснилось, актер набрал неэкстренную линию полиции, чтобы выяснить, где можно сыграть в баскетбол.

Диспетчер Крис Рейнольдс рассказал: «Сэндлер сказал: “Привет, я на твоем острове и люблю играть в баскетбол. Можешь подсказать, где есть баскетбольная площадка, на которой я мог бы поиграть?”». В полиции актеру посоветовали отправиться на площадку на Бэкус-Лейн.

Позже его там заметили в компании местных жителей. Один из игроков оценил навыки артиста. Анонимный участник матча отметил: «Отличные пасы и плеймейкерство, неплохие броски из-под кольца, но он немного колебался перед броском».

Ранее Адама Сэндлера раскритиковали за внешний вид на премьере фильма его жены.