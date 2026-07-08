Энн Хэтэуэй рассказала, что накануне встречи с Кристофером Ноланом по поводу фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» готовилась к роли совсем другого персонажа — Харли Квинн. Об этом актриса вспомнила в подкасте Happy Sad Confused.
По словам Хэтэуэй, она была уверена, что речь идет о новой злодейке во вселенной Бэтмена, и исключила вариант с Женщиной-кошкой, поскольку образ Селины Кайл в исполнении Мишель Пфайффер считался культовым. В течение недели актриса продумывала эксцентричный образ Харли Квинн — вплоть до деталей гардероба и манеры поведения.
Однако, как призналась Хэтэуэй, только спустя два часа разговора Нолан раскрыл, что рассматривает ее на роль Женщины-кошки. Актрисе пришлось буквально «переключиться» на месте и перестроить подачу персонажа, что, по ее словам, оказалось возможным благодаря самой природе героини — «хамелеону», способному менять маски.
В итоге Хэтэуэй получила роль Селины Кайл, которая стала одной из ключевых в фильме 2012 года и укрепила ее позиции в Голливуде. Картина завершила трилогию Нолана о Бэтмене и получила коммерческий успех, а образ Женщины-кошки в исполнении актрисы был тепло принят зрителями и критиками.
Сотрудничество Хэтэуэй и Нолана продолжилось: позже актриса снялась в «Интерстелларе», а также задействована в его новом проекте «Одиссея». При этом сама Хэтэуэй неоднократно подчеркивала, что участие в «Темном рыцаре» стало для нее важным карьерным поворотом.
На момент кастинга актриса переживала спад популярности на фоне негативной реакции в интернете после получения «Оскара» за «Отверженных». По ее словам, многие студии избегали работы с ней из-за токсичного медиабэкграунда, однако Нолан не придал этому значения и утвердил ее на роль.