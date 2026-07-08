В итоге Хэтэуэй получила роль Селины Кайл, которая стала одной из ключевых в фильме 2012 года и укрепила ее позиции в Голливуде. Картина завершила трилогию Нолана о Бэтмене и получила коммерческий успех, а образ Женщины-кошки в исполнении актрисы был тепло принят зрителями и критиками.