Ефремов, Маковецкий, Серебряков снимаются в «Войне и мире» Урсуляка: первые кадры

«Война и мир» Сергея Урсуляка станет первой отечественной многосерийной экранизацией романа Толстого после эпической картины Сергея Бондарчука, вышедшей в середине 1960-х годов. Как признается Урсуляк, работа над проектом стала для него не только радостью, но и огромной ответственностью. По словам постановщика, каждый современный зритель найдет в этом произведении то, что откликнется в его душе.