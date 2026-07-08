Ефремов, Маковецкий, Серебряков снимаются в «Войне и мире» Урсуляка: первые кадры

Начались съемки многосерийной экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссером проекта выступает Сергей Урсуляк, за плечами которого работа над такими масштабными киновоплощениями русских романов, как «Тихий Дон» и «Жизнь и судьба».
Актерский состав сериала собрал целую плеяду молодых звезд и заслуженных артистов отечественного кино. В роли князя Андрея Болконского зрители увидят звезду российской версии «Постучись в мою дверь» Никиту Волкова, Наташу Ростову сыграет Мария Золотухина («Праведник»). Ее мать, графиню Наталью Ростову, воплотит Анна Михалкова, а брата Николая — Федор Федотов. В образе Пьера Безухова предстанет Никита Языков.
Среди других звезд проекта — Алексей Серебряков в роли князя Николая Болконского, Михаил Пореченков (граф Илья Ростов) и Никита Ефремов в образе Федора Долохова. Светлана Крючкова появится в роли Марьи Ахросимовой, Сергей Маковецкий примерит образ князя Василия Курагина, Александр Яценко станет Платоном Каратаевым, а Лика Нифонтова — Анной Друбецкой.
Кроме того, в проекте задействован Евгений Ткачук в роли Василия Денисова, а Александр Балуев перевоплотится в Михаила Кутузова. В образе Элен Курагиной предстанет Варвара Бочкова.
«Война и мир» Сергея Урсуляка станет первой отечественной многосерийной экранизацией романа Толстого после эпической картины Сергея Бондарчука, вышедшей в середине 1960-х годов. Как признается Урсуляк, работа над проектом стала для него не только радостью, но и огромной ответственностью. По словам постановщика, каждый современный зритель найдет в этом произведении то, что откликнется в его душе.
«Это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья. Это все то, что есть сегодня», — рассказал режиссер.
Сергей Урсуляк отмечает, что в проекте совсем молодые исполнители, которых он взял «буквально с институтской скамьи», окружены большим количеством артистов «народных-пренародных, известных-преизвестных и заслуженных-презаслуженных».
«Но это не отменяет сложности работы и сложности задач, которые стоят перед молодыми. Молодым, которые очень много сейчас работают и нарасхват, нужно научиться мыслить мыслями, говорить длинными фразами, уметь думать в кадре — им нужно становиться другими», — добавляет постановщик.
Сериал «Война и мир» приурочен к 200-летию Льва Толстого, которое отмечается в 2028 году. Производством проекта занимаются телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и банка ВТБ.
Точная дата выхода сериала «Война и мир» пока неизвестна.