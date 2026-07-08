Дуэйн Джонсон исполнит главную роль в боевике-драме «Свободу Берду» (Free Bird), который разрабатывает компания Artists Equity Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Актер также выступит одним из продюсеров проекта.
Фильм поставит режиссер Грег Куидар, известный по картине «Синг-Синг», за которую он получил признание критиков и номинации на премию «Оскар». Куидар также переработает сценарий, изначально написанный Джоном Бойером и включенный в «Черный список» лучших нереализованных сценариев Голливуда. Ранее к проекту были подключены авторы «Арахисового сокола» Майкл Шварц и Тайлер Нильсон.
В центре сюжета — мотоциклист-каскадер из Лас-Вегаса, который скрывает от окружающих, включая собственного брата-механика, диагноз деменции. Герой продолжает работать и готовится к последнему опасному трюку, несмотря на прогрессирующую болезнь. По словам создателей, фильм исследует природу человеческой памяти, уязвимость разума и важность своевременной поддержки близких.
Проект развивается на фоне активной карьеры Джонсона: ранее он получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в фильме «Крушитель» и готовит к выходу диснеевскую адаптацию «Моаны». В числе его ближайших работ также значатся «Джуманджи 3: Последняя история» и новый фильм Бенни Сафди «Музыка ящерицы».
Сам Джонсон называет «Свободу Берду» личной историей: по его словам, картина сочетает «красоту жизни и ее суровую реальность», а тема утраты памяти близкого человека придает проекту особую эмоциональную глубину.
Продюсерами фильма выступят Гил Неттер («Жизнь Пи», «Невидимая сторона»), компания Fifth Season, студия Seven Bucks Productions Джонсона, а также Кведар и Клинт Бентли (Ethos). Аффлек и Дэймон подчеркнули, что проект имеет личное значение для команды Artists Equity и отметили высокий творческий потенциал дуэта Джонсон-Куидар.