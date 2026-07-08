Фильм поставит режиссер Грег Куидар, известный по картине «Синг-Синг», за которую он получил признание критиков и номинации на премию «Оскар». Куидар также переработает сценарий, изначально написанный Джоном Бойером и включенный в «Черный список» лучших нереализованных сценариев Голливуда. Ранее к проекту были подключены авторы «Арахисового сокола» Майкл Шварц и Тайлер Нильсон.