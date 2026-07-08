Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дуэйн Джонсон сыграет каскадера с деменцией в драме от режиссера «Синг-Синг»

Актер также выступит одним из продюсеров проекта
Дуэйн Джонсон
Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Дуэйн Джонсон исполнит главную роль в боевике-драме «Свободу Берду» (Free Bird), который разрабатывает компания Artists Equity Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Актер также выступит одним из продюсеров проекта.

Фильм поставит режиссер Грег Куидар, известный по картине «Синг-Синг», за которую он получил признание критиков и номинации на премию «Оскар». Куидар также переработает сценарий, изначально написанный Джоном Бойером и включенный в «Черный список» лучших нереализованных сценариев Голливуда. Ранее к проекту были подключены авторы «Арахисового сокола» Майкл Шварц и Тайлер Нильсон.

В центре сюжета — мотоциклист-каскадер из Лас-Вегаса, который скрывает от окружающих, включая собственного брата-механика, диагноз деменции. Герой продолжает работать и готовится к последнему опасному трюку, несмотря на прогрессирующую болезнь. По словам создателей, фильм исследует природу человеческой памяти, уязвимость разума и важность своевременной поддержки близких.

Кадр из фильма «Крушащая машина»
Кадр из фильма «Крушащая машина»

Проект развивается на фоне активной карьеры Джонсона: ранее он получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в фильме «Крушитель» и готовит к выходу диснеевскую адаптацию «Моаны». В числе его ближайших работ также значатся «Джуманджи 3: Последняя история» и новый фильм Бенни Сафди «Музыка ящерицы».

Сам Джонсон называет «Свободу Берду» личной историей: по его словам, картина сочетает «красоту жизни и ее суровую реальность», а тема утраты памяти близкого человека придает проекту особую эмоциональную глубину.

Продюсерами фильма выступят Гил Неттер («Жизнь Пи», «Невидимая сторона»), компания Fifth Season, студия Seven Bucks Productions Джонсона, а также Кведар и Клинт Бентли (Ethos). Аффлек и Дэймон подчеркнули, что проект имеет личное значение для команды Artists Equity и отметили высокий творческий потенциал дуэта Джонсон-Куидар.