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Беременная Эльза Хоск вышла в свет в коротком черном платье

Беременна модель снялась в мини-платье
Эльза Хоск
Эльза ХоскИсточник: Алексей Молчановский

Модель Эльза Хоск, которая сейчас ждет ребенка, снова привлекла внимание публики. Известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, она опубликовала в соцсети свежие снимки.

Эльза Хоск / фото: соцсети
Эльза Хоск / фото: соцсети

Для выхода в свет знаменитость выбрала короткое черное платье с пышными рукавами-фонариками. К наряду она добавила неоновые кеды, кожаную сумку черного цвета и солнцезащитные очки. Волосы модель уложила в аккуратный низкий пучок, а макияж сделала в нюдовых тонах. Съемка проходила прямо на улицах Нью-Йорка.

Ранее Эльза Хоск в откровенном наряде снялась на пляже.