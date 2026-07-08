Модель Эльза Хоск, которая сейчас ждет ребенка, снова привлекла внимание публики. Известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, она опубликовала в соцсети свежие снимки.
Для выхода в свет знаменитость выбрала короткое черное платье с пышными рукавами-фонариками. К наряду она добавила неоновые кеды, кожаную сумку черного цвета и солнцезащитные очки. Волосы модель уложила в аккуратный низкий пучок, а макияж сделала в нюдовых тонах. Съемка проходила прямо на улицах Нью-Йорка.
Ранее Эльза Хоск в откровенном наряде снялась на пляже.