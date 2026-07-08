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Николь Кидман трогательно поздравила дочь с 18-летием

Актриса опубликовала архивные фото дочери Сандэй в день ее 18-летия
Николь Кидман с дочерью, фото: соцсети
Николь Кидман с дочерью, фото: соцсети

Актриса Николь Кидман показала в личном блоге редкие кадры из семейного архива в честь 18-летия дочери. На снимках запечатлена ее дочь Сандэй. На опубликованных фотографиях Кидман держит маленькую девочку на руках. На втором снимке маленькая Сандэй в белом платье с крыльями ангела бегает по дому.

«С днем рождения, мой ангел. Я люблю тебя всем сердцем», — написала актриса.

Дочь Николь Кидман, фото: соцсети
Дочь Николь Кидман, фото: соцсети

Сандэй Роуз выбрала карьеру модели. В октябре 2025 года она в качестве манекенщицы участвовала в шоу Dior в рамках Недели моды в Париже.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман и Кит Урбан тайно встретились в Париже ради детей.