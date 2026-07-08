Актриса Николь Кидман показала в личном блоге редкие кадры из семейного архива в честь 18-летия дочери. На снимках запечатлена ее дочь Сандэй. На опубликованных фотографиях Кидман держит маленькую девочку на руках. На втором снимке маленькая Сандэй в белом платье с крыльями ангела бегает по дому.
«С днем рождения, мой ангел. Я люблю тебя всем сердцем», — написала актриса.
Сандэй Роуз выбрала карьеру модели. В октябре 2025 года она в качестве манекенщицы участвовала в шоу Dior в рамках Недели моды в Париже.
Ранее сообщалось, что Николь Кидман и Кит Урбан тайно встретились в Париже ради детей.