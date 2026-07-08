Актриса Николь Кидман показала в личном блоге редкие кадры из семейного архива в честь 18-летия дочери. На снимках запечатлена ее дочь Сандэй. На опубликованных фотографиях Кидман держит маленькую девочку на руках. На втором снимке маленькая Сандэй в белом платье с крыльями ангела бегает по дому.