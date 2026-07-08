Назван секрет популярности советских фильмов

«На мой взгляд, именно в этом и заключается главный секрет их популярности. Эти картины перестали быть просто произведениями определенной эпохи. Они стали языком, на котором люди разных поколений могут общаться друг с другом. Кто-то впервые увидел их в детстве по телевизору, кто-то пересматривал вместе с родителями, кто-то включает их уже своим детям. В результате фильм становится не только личным впечатлением, но и семейной, праздничной, национальной традицией», — высказалась продюсер.