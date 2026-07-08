Милли Бобби Браун ответила на критику внешности в новом фильме

Знаменитость , в свою очередь, назвала претензии юзеров неоправданными. Она заявила, что им следует научиться оценивать кино в целом. По ее словам, она, как зритель, не зацикливается на деталях. «Какой же мрачный и скучный интернет. Я люблю хороший маникюр и Энола тоже. Критика в интернете в наши дни меня уже не удивляет. Я давно через это прошла», — отметила знаменитость.