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Милли Бобби Браун ответила на критику внешности в новом фильме

Актриса Милли Бобби Браун ответила на критику наращенных ногтей в фильме «Энола Холмс»
Кадр из фильма «Энола Холмс 3»
Кадр из фильма «Энола Холмс 3»

Британская актриса Милли Бобби Браун ответила на критику внешности в новой части фильма «Энола Холмс» про сестру Шерлока Холмса. Своими переживаниями на данную тему она поделилась в интервью телеканалу BBC, фрагмент которого опубликован в TikTok.

Во время беседы журналистка напомнила звезде о негативных комментариях пользователей сети. Тогда зрители обратили внимание в тизере на то, что некоторые детали ее образа не соответствуют периоду, в котором происходит действие киноленты. Обсуждению подверглись наращенные ногти с гелевым покрытием у артистки.

Кадр из фильма «Энола Холмс 3»
Кадр из фильма «Энола Холмс 3»

Знаменитость , в свою очередь, назвала претензии юзеров неоправданными. Она заявила, что им следует научиться оценивать кино в целом. По ее словам, она, как зритель, не зацикливается на деталях. «Какой же мрачный и скучный интернет. Я люблю хороший маникюр и Энола тоже. Критика в интернете в наши дни меня уже не удивляет. Я давно через это прошла», — отметила знаменитость.

Ранее Милли Бобби Браун показала фигуру в полупрозрачном платье с вырезами.