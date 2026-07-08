Екатерина Кабак хотела бы увидеть своего мужа — певца, актера и шоумена Тимура Родригеза — в роли «суперстранного персонажа». Об этом актриса рассказала корреспонденту Кино Mail на X Фестивале нового российского кино «Горький фест», который проходит в Нижнем Новгороде.
Звездные супруги признались, что у них остались прекрасные впечатления от съемок в сериале «Почти семейное шоу», и есть еще много планов, идей и черновиков будущих совместных работ.
Екатерина Кабак отметила, что хотела бы увидеть Тимура Родгригеза «в супернеожиданной форме — и внешней, и внутренней, к которой не привык никто». По словам актрисы, ей было бы интересно стать частью такого проекта и сыграть с супругом что-то неочевидное, не комедийное.
«Не пару, приближенную к нам, а наоборот, что-то ровно противоположное», — уточнила Кабак. Впрочем, актриса добавила, что ей будет достаточно, если такая роль достанется только Родригезу.
Ранее супруги раскрыли, какое кино предпочитают смотреть вместе.