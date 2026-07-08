Екатерина Кабак отметила, что хотела бы увидеть Тимура Родгригеза «в супернеожиданной форме — и внешней, и внутренней, к которой не привык никто». По словам актрисы, ей было бы интересно стать частью такого проекта и сыграть с супругом что-то неочевидное, не комедийное.