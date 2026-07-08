«Жуки. Новая жизнь» — сиквел популярного комедийного сериала «Жуки», которое выйдет в формате полнометражного фильма. Режиссером фильма и одним из авторов сценария выступил Максим Пешков. Производством проекта занимаются компания Norm Production и телеканал ТНТ.
Максим Пешков отметил: «„Жуки. Новая жизнь“ для нас — это, без преувеличения, счастье. Для нашей большой и дружной команды, которая уже 10 лет работает над этим проектом — с момента написания первой серии первого сезона, — это возможность снова собраться вместе, сделать большой шаг вперед и перейти с телевизионного формата и платформ на широкие экраны нашей большой и необъятной страны. Мы счастливы, что Norm Production и канал ТНТ предоставляют нам возможность еще раз встретиться с нашим прекрасным зрителем, аудитория которого исчисляется миллионами, заставить его улыбаться, радоваться и задуматься о чем-то прекрасном».
Известно ли, когда выйдет фильм «Жуки. Новая жизнь» (2027)
Точная дата премьеры фильма «Жуки. Новая жизнь» пока не раскрывается. Создатели лишь сообщили, что картина выйдет в широкий прокат в 2027 году, однако конкретный день релиза еще не объявлен.
Работа над проектом уже идет. Съемки полнометражной комедии стартовали летом 2026 года в Подмосковье. Вероятно, более подробную информацию о дате выхода фильма создатели представят после завершения производства.
О чем будет фильм «Жуки. Новая жизнь» (2027)
Действие фильма вновь развернется в деревне Жуки Саратовской области. В центре сюжета окажется участковый Сергей Маслов, который после дорожно-транспортного происшествия попадает в больницу. Врачи настаивают на операции, однако сам герой убежден, что лечение уже не поможет, и отказывается от хирургического вмешательства.
Жители Жуков не готовы смириться с таким решением и объединяются, чтобы переубедить Маслова. Постепенно история приобретает все больший масштаб: о случившемся узнает губернатор, который также подключается к спасению участкового. Создатели обещают, что фильм сохранит фирменный юмор сериала, но при этом расскажет новую самостоятельную историю.
Кто снимается в фильме «Жуки. Новая жизнь» (2027)
В полнометражном продолжении к своим ролям вернулись многие актеры, знакомые зрителям по сериалу. В фильме вновь появятся Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Марьяна Спивак, Владимир Епифанцев, Виктор Бычков, Игорь Верник и другие.
Кроме того, к актерскому составу присоединился Алексей Серебряков. Какую именно роль исполнит актер, создатели картины пока не раскрывают.
Где снимают фильм «Жуки. Новая жизнь» (2027)
Съемки фильма «Жуки. Новая жизнь» начались летом 2026 года в Подмосковье.
Отметим, что сериал «Жуки», продолжением которого станет новый фильм, снимали сразу в нескольких регионах Центральной России.