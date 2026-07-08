Максим Пешков отметил: «„Жуки. Новая жизнь“ для нас — это, без преувеличения, счастье. Для нашей большой и дружной команды, которая уже 10 лет работает над этим проектом — с момента написания первой серии первого сезона, — это возможность снова собраться вместе, сделать большой шаг вперед и перейти с телевизионного формата и платформ на широкие экраны нашей большой и необъятной страны. Мы счастливы, что Norm Production и канал ТНТ предоставляют нам возможность еще раз встретиться с нашим прекрасным зрителем, аудитория которого исчисляется миллионами, заставить его улыбаться, радоваться и задуматься о чем-то прекрасном».