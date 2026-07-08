52-летняя Пенелопа Крус в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала

Испанская актриса Пенелопа Крус в откровенном виде попала на обложку журнала Porter. Фото опубликовано на ее странице в соцсети.
52-летнюю звезду «Ванильного неба» запечатлели на камеру в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, рукава и юбка которого были оформлены кружевами. При этом на размещенном кадре видно, что под изделие Крус надела чулки.
Кроме того, знаменитость снялась в черном костюме, состоящем из жакета и мини-юбки. Также она показала фигуру в платье, украшенном изображениями белых цветов.
На съемке в качестве фотографа выступил Ксави Гордо. За образы артистки отвечала стилист Шарлотта Блэзби.
Ранее Пенелопа Крус дала редкий комментарий о семейной жизни с Хавьером Бардемом.