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52-летняя Пенелопа Крус в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала

52-летняя актриса Пенелопа Крус в откровенном виде снялась для обложки журнала Porter
Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

Испанская актриса Пенелопа Крус в откровенном виде попала на обложку журнала Porter. Фото опубликовано на ее странице в соцсети.

Пенелопа Крус / фото: соцсети
Пенелопа Крус / фото: соцсети

52-летнюю звезду «Ванильного неба» запечатлели на камеру в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, рукава и юбка которого были оформлены кружевами. При этом на размещенном кадре видно, что под изделие Крус надела чулки.

Пенелопа Крус / фото: соцсети
Пенелопа Крус / фото: соцсети

Кроме того, знаменитость снялась в черном костюме, состоящем из жакета и мини-юбки. Также она показала фигуру в платье, украшенном изображениями белых цветов.

Пенелопа Крус / фото: соцсети
Пенелопа Крус / фото: соцсети

На съемке в качестве фотографа выступил Ксави Гордо. За образы артистки отвечала стилист Шарлотта Блэзби.

Ранее Пенелопа Крус дала редкий комментарий о семейной жизни с Хавьером Бардемом.