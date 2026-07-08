Исполнительницу роли Елены в «Одиссее» раскритиковали за откровенный наряд

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго в откровенном виде посетила премьеру фильма «Одиссея» в Лондоне и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились в соцсети издания Entertainment.
43-летняя актриса, исполнившая роли Елены Троянской и ее сестры Клитемнестры в ленте Кристофера Нолана, вышла в свет в сияющем платье серебристого цвета из ассортимента британского бренда Christian Cowan. На размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено оголяющими тело глубокими вырезами на боках.
Пользователи сети обратили внимание на то, что звезда не стала надевать под наряд нижнее белье. Они раскритиковали ее за это в комментариях под постом: «Жаль, что в наши дни люди нормализуют наготу», «Платье как будто кричит: “Борись за то, чтобы вписаться в безумный мир”», «Почему эти звезды хотят казаться голыми? Где элегантность и скромность?», «Это платье выглядит как нижнее белье», «Мне не нравится этот образ. Ты можешь лучше».
Ранее Лупита Нионго раскритиковала Гомера.