Исполнительницу роли Елены в «Одиссее» раскритиковали за откровенный наряд

Пользователи сети обратили внимание на то, что звезда не стала надевать под наряд нижнее белье. Они раскритиковали ее за это в комментариях под постом: «Жаль, что в наши дни люди нормализуют наготу», «Платье как будто кричит: “Борись за то, чтобы вписаться в безумный мир”», «Почему эти звезды хотят казаться голыми? Где элегантность и скромность?», «Это платье выглядит как нижнее белье», «Мне не нравится этот образ. Ты можешь лучше».