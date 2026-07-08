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Исполнительницу роли Елены в «Одиссее» раскритиковали за откровенный наряд

Лупита Нионго вышла в свет в сияющем платье серебристого цвета без нижнего белья
Лупита Нионго
Лупита НионгоИсточник: Legion-Media.ru

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго в откровенном виде посетила премьеру фильма «Одиссея» в Лондоне и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились в соцсети издания Entertainment.

43-летняя актриса, исполнившая роли Елены Троянской и ее сестры Клитемнестры в ленте Кристофера Нолана, вышла в свет в сияющем платье серебристого цвета из ассортимента британского бренда Christian Cowan. На размещенных кадрах видно, что изделие было оформлено оголяющими тело глубокими вырезами на боках.

Лупита Нионго
Лупита НионгоИсточник: Legion-Media.ru

Пользователи сети обратили внимание на то, что звезда не стала надевать под наряд нижнее белье. Они раскритиковали ее за это в комментариях под постом: «Жаль, что в наши дни люди нормализуют наготу», «Платье как будто кричит: “Борись за то, чтобы вписаться в безумный мир”», «Почему эти звезды хотят казаться голыми? Где элегантность и скромность?», «Это платье выглядит как нижнее белье», «Мне не нравится этот образ. Ты можешь лучше».

Ранее Лупита Нионго раскритиковала Гомера.