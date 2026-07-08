Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

47-летняя звезда «Кухни» в откровенном образе восхитила фанатов внешностью

Поклонников восхитил внешний вид Подкаминской
Елена Подкаминская / фото: пресс-служба
Елена Подкаминская / фото: пресс-служба

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская в откровенном образе восхитила фанатов внешностью. Видео и комментарии опубликованы в ее блоге.

Елена Подкаминская, фото: Иван Пономаренко
Елена Подкаминская, фото: Иван Пономаренко

47-летняя звезда сериала «Кухня» позировала перед камерой в расшитом пайетками серебристом платье-миди с разрезом до бедра. При этом артистка продемонстрировала стройную фигуру. Стилисты собрали ее волосы в низкий пучок. Визажисты завершили образ макияжем в нейтральных оттенках.

Поклонников восхитил внешний вид Подкаминской, о чем они заявили в комментариях под постом. «Эталон женской красоты», «Невероятная красотка!», «Восхитительная», «Вы просто богиня», «Икона стиля, женственности и красоты», — написали они.

Ранее Елена Подкаминская показала архивные фото в юности.