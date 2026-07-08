47-летняя звезда «Кухни» в откровенном образе восхитила фанатов внешностью

47-летняя звезда сериала «Кухня» позировала перед камерой в расшитом пайетками серебристом платье-миди с разрезом до бедра. При этом артистка продемонстрировала стройную фигуру. Стилисты собрали ее волосы в низкий пучок. Визажисты завершили образ макияжем в нейтральных оттенках.