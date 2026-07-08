Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Содержанок» лишилась зуба и запечатлела себя на видео

Российская актриса Елизавета Шакира показала внешность без переднего зуба
Елизавета Шакира на премьере сериала «Урок», фото: пресс-служба
Елизавета Шакира на премьере сериала «Урок», фото: пресс-служба

Российская актриса, звезда сериала «Содержанки» Елизавета Шакира лишилась зуба и запечатлела себя на видео. Ролик она опубликовала на своей странице в соцсети.

31-летняя артистка предстала перед камерой в черном пиджаке и с собранными в небрежную укладку волосами. При этом она улыбнулась, показав внешность без переднего зуба.

Лиза Шакира, фото: соцсети
Лиза Шакира, фото: соцсети

«Здравствуйте, меня зовут Лиза Шакира. Я актриса, вы можете меня знать по таким проектам, как “Контейнер”, “Нулевой пациент”, “Игра навылет”, “Мажор”. Буду рада сняться в ваших проектах», — иронично заявила Шакира, демонстрируя отсутствие резца.