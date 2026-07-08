88-летний обладатель «Оскара» Энтони Хопкинс поделился в своем блоге кадром, сделанным перед матчем чемпионата мира между сборными Англии и Мексики. Снимок мгновенно вызвал волну тревоги среди поклонников — многие с трудом узнали актера и всерьез встревожились из-за его заметной худобы.
Легендарный артист появился в кадре вместе с женой Стеллой Арройаве. Супруги позировали в футболках команд-соперниц: Хопкинс выбрал белую форму Англии, а его супруга, уроженка Колумбии, надела майку мексиканской сборной.
«Мы все победители», — коротко подписал снимок актер.
Реакция интернет-пользователей разделилась. Часть фанатов выразила искреннее беспокойство о состоянии Хопкинса. «Он выглядит очень хрупким», «Вау, я его не узнал», — писали комментаторы. Другие встали на защиту артиста, напоминая о его возрасте: «А чего люди ждут? Ему почти 90 лет», «Это называется старение — оно случается со всеми».