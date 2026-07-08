Реакция интернет-пользователей разделилась. Часть фанатов выразила искреннее беспокойство о состоянии Хопкинса. «Он выглядит очень хрупким», «Вау, я его не узнал», — писали комментаторы. Другие встали на защиту артиста, напоминая о его возрасте: «А чего люди ждут? Ему почти 90 лет», «Это называется старение — оно случается со всеми».