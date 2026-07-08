Актриса Гусева: современное прочтение классики в театре требует осторожности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Современные постановки классических произведений должны строиться на уважении к авторскому тексту и эпохе, при этом не превращаться в «музейную» форму. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась актриса Екатерина Гусева.
«Мне кажется, все это должно быть очень аккуратно, осторожно, с уважением к автору и к той эпохе. Но в то же время это не должно превращаться в музей. Тогда возникает вопрос — зачем это нужно», — сказала Гусева.
По ее словам, классические произведения сохраняют актуальность именно благодаря заложенным в них вечным темам и человеческим переживаниям.
«Зачем люди идут в театр? Возможно, за ответами на какие-то сложные, неразрешимые вопросы. Кто-то идет в храм, кто-то в театр. Может быть, увидеть себя со стороны, поверить в любовь, в которой разочаровался. А глядя на сцену, понимаешь, что она существует, и это дает ощущение смысла», — отметила актриса.
Гусева подчеркнула, что при работе с классикой особенно важно сохранять авторское слово, поскольку именно оно задает основу произведения и не позволяет искажать его смысл. «Поэтому с классикой нужно быть очень осторожным. Держаться за авторское слово, оно не подведет», — заключила она.