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Актриса Гусева: современное прочтение классики в театре требует осторожности

Классические произведения сохраняют актуальность именно благодаря заложенным в них вечным темам и человеческим переживаниям, отметила она
Екатерина Гусева на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба
Екатерина Гусева на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Современные постановки классических произведений должны строиться на уважении к авторскому тексту и эпохе, при этом не превращаться в «музейную» форму. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась актриса Екатерина Гусева.

«Мне кажется, все это должно быть очень аккуратно, осторожно, с уважением к автору и к той эпохе. Но в то же время это не должно превращаться в музей. Тогда возникает вопрос — зачем это нужно», — сказала Гусева.

По ее словам, классические произведения сохраняют актуальность именно благодаря заложенным в них вечным темам и человеческим переживаниям.

Екатерина Гусева
Екатерина ГусеваИсточник: Legion-Media.ru

«Зачем люди идут в театр? Возможно, за ответами на какие-то сложные, неразрешимые вопросы. Кто-то идет в храм, кто-то в театр. Может быть, увидеть себя со стороны, поверить в любовь, в которой разочаровался. А глядя на сцену, понимаешь, что она существует, и это дает ощущение смысла», — отметила актриса.

Гусева подчеркнула, что при работе с классикой особенно важно сохранять авторское слово, поскольку именно оно задает основу произведения и не позволяет искажать его смысл. «Поэтому с классикой нужно быть очень осторожным. Держаться за авторское слово, оно не подведет», — заключила она.