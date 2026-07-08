Фильм о Киностудии Горького откроет кинофестиваль «Ориджинал+ Док»

«Премьера ленты, в которой участвует множество звезд — от Сергея Шакурова до Наталии Орейро, — состоялась на Первом канале и стриминге Кино 1ТВ, — рассказывает программный директор «Ориджинал+ Док« Сусанна Альперина. — Но на фестивале мы впервые покажем расширенную режиссерскую версию, что позволит фильму и поучаствовать в конкурсе».