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Фильм о Киностудии Горького откроет кинофестиваль «Ориджинал+ Док»

Режиссерская версия ленты о старейшей киностудии Москвы войдет в конкурсную программу фестиваля документального контента
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Кадр из фильма «Киностудия Горького. Главная роль»
Кадр из фильма «Киностудия Горького. Главная роль»

26—28 августа в Москве пройдет IV фестиваль документального контента стриминговых платформ «Ориджинал+ Док». В 2026 году смотр переезжает на новую площадку — в зал «Горький Холл» на Киностудии Горького.

Фильмом открытия фестиваля станет документальная лента «Киностудия Горького. Главная роль» Владимира Кондрашова, выпущенная к 110-летию старейшей киностудии Москвы, где снимались «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Карнавал» и многие другие легендарные картины.

«Премьера ленты, в которой участвует множество звезд — от Сергея Шакурова до Наталии Орейро, — состоялась на Первом канале и стриминге Кино 1ТВ, — рассказывает программный директор «Ориджинал+ Док« Сусанна Альперина. — Но на фестивале мы впервые покажем расширенную режиссерскую версию, что позволит фильму и поучаствовать в конкурсе».

Остальная программа фестиваля будет объявлена в середине августа.

Фестиваль документального контента стриминговых платформ проводится с 2023 года и входит в семейство фестивалей «Ориджинал+» (ранее — Original+). Смотр создан для продвижения качественного документального контента.