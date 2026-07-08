Фильм о Киностудии Горького откроет кинофестиваль «Ориджинал+ Док»

Фильмом открытия фестиваля станет документальная лента «Киностудия Горького. Главная роль» Владимира Кондрашова, выпущенная к 110-летию старейшей киностудии Москвы, где снимались «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Карнавал» и многие другие легендарные картины.
«Премьера ленты, в которой участвует множество звезд — от Сергея Шакурова до Наталии Орейро, — состоялась на Первом канале и стриминге Кино 1ТВ, — рассказывает программный директор «Ориджинал+ Док« Сусанна Альперина. — Но на фестивале мы впервые покажем расширенную режиссерскую версию, что позволит фильму и поучаствовать в конкурсе».
Остальная программа фестиваля будет объявлена в середине августа.
Фестиваль документального контента стриминговых платформ проводится с 2023 года и входит в семейство фестивалей «Ориджинал+» (ранее — Original+). Смотр создан для продвижения качественного документального контента.