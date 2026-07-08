Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кинофестиваль «Ориджинал+ Док» пройдет в Москве в четвертый раз

Ежегодный смотр документального контента стриминговых платформ объявил даты проведения и старт приема заявок
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Киностудия им. Горького, фото: пресс-служба
Киностудия им. Горького, фото: пресс-служба

IV фестиваль документального контента стриминговых платформ «Ориджинал+ Док» пройдет с 26 по 28 августа в Москве. Показы будут проводиться на новой площадке — в зале «Горький Холл» на Киностудии Горького.

В конкурсе традиционно будут представлены документальные фильмы и сериалы стриминговых сервисов. В рамках внеконкурсной программы «Биржа доков. Ищу стриминг» авторы смогут представить свои проекты потенциальным дистрибьюторам.

Также впервые на фестивале появится «Номинация инновация — док», где будут представлены документальные работы, в создании которых были использованы высокотехнологичные инструменты — такие, как CGI-графика, LED-экраны, motion capture (захват движения), продукты искусственного интеллекта и другие. По результатам презентаций состоится круглый стол, на котором проекты, представленные в номинации, обсудят эксперты в области технологий в кино.

Сусанна Альперина, фото: пресс-служба
Сусанна Альперина, фото: пресс-служба

Подать заявку на участие в фестивале и в «Номинации инновация» можно с 1 июля по 3 августа 2026 года.

Документальные проекты конкурсной программы оценят два независимых жюри: профессионалы киноиндустрии и представители СМИ. Награды будут вручаться в восьми основных категориях, включая номинации «Оригинальная история», «Самый ожидаемый документальный проект» и «Оригинальный документальный проект». Кроме того, самые выдающиеся работы получат специальные призы.

Фестиваль документального контента стриминговых платформ «Ориджинал+ Док» (до 2026 года Original+ Doc) проводится с 2023 года и входит в семейство фестивалей Ориджинал+ (ранее — Original+). Смотр создан для продвижения качественного документального контента. Программный директор фестиваля — журналист, продюсер Сусанна Альперина.