IV фестиваль документального контента стриминговых платформ «Ориджинал+ Док» пройдет с 26 по 28 августа в Москве. Показы будут проводиться на новой площадке — в зале «Горький Холл» на Киностудии Горького.
В конкурсе традиционно будут представлены документальные фильмы и сериалы стриминговых сервисов. В рамках внеконкурсной программы «Биржа доков. Ищу стриминг» авторы смогут представить свои проекты потенциальным дистрибьюторам.
Также впервые на фестивале появится «Номинация инновация — док», где будут представлены документальные работы, в создании которых были использованы высокотехнологичные инструменты — такие, как CGI-графика, LED-экраны, motion capture (захват движения), продукты искусственного интеллекта и другие. По результатам презентаций состоится круглый стол, на котором проекты, представленные в номинации, обсудят эксперты в области технологий в кино.
Подать заявку на участие в фестивале и в «Номинации инновация» можно с 1 июля по 3 августа 2026 года.
Документальные проекты конкурсной программы оценят два независимых жюри: профессионалы киноиндустрии и представители СМИ. Награды будут вручаться в восьми основных категориях, включая номинации «Оригинальная история», «Самый ожидаемый документальный проект» и «Оригинальный документальный проект». Кроме того, самые выдающиеся работы получат специальные призы.
Фестиваль документального контента стриминговых платформ «Ориджинал+ Док» (до 2026 года Original+ Doc) проводится с 2023 года и входит в семейство фестивалей Ориджинал+ (ранее — Original+). Смотр создан для продвижения качественного документального контента. Программный директор фестиваля — журналист, продюсер Сусанна Альперина.