Также впервые на фестивале появится «Номинация инновация — док», где будут представлены документальные работы, в создании которых были использованы высокотехнологичные инструменты — такие, как CGI-графика, LED-экраны, motion capture (захват движения), продукты искусственного интеллекта и другие. По результатам презентаций состоится круглый стол, на котором проекты, представленные в номинации, обсудят эксперты в области технологий в кино.