Фильм «Обсессия» стал одним из самых обсуждаемых хорроров года. На фоне коммерческого успеха фильма многие зрители начали интересоваться, получит ли история продолжение.
Однако Инди Наварретте, исполнившая одну из ключевых ролей, считает, что сила картины как раз заключается в ее завершенности и отсутствии прямого сиквела.
«Мне кажется, вся прелесть фильма в том, что у него нет продолжения. Было бы здорово, если бы Карри [Баркер] воплотил в жизнь антологию, о которой говорил, где каждая история строится вокруг другого желания», — сказала актриса.
В центре сюжета находится молодой человек по имени Беар. В его руки попадает загадочный артефакт, способный исполнить любое желание. Герой мечтает добиться взаимности от Никки и использует находку, чтобы завоевать ее любовь. Однако исполненное желание приводит к последствиям, которые быстро превращают романтическую историю в настоящий кошмар.
Ранее Наварретте призналась, что зарабатывала выгулом собак после съемок в фильме.