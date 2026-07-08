Однако есть и менее восторженные отзывы. Часть критиков отмечает, что обилие исторических деталей и мифологических мотивов местами делает фильм слишком насыщенным. А некоторые считают, что новая работа Нолана все же уступает его предыдущему фильму «Оппенгеймер».