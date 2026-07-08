Первые зрители и кинокритики, уже успевшие посмотреть «Одиссею», начали публиковать свои отзывы в социальных сетях. Судя по первым реакциям, новая работа Кристофера Нолана, которую критиковали еще до выхода, превзошла ожидания многих. Некоторые уже называют картину настоящим триумфом кинематографа.
Особенно высокие оценки получили режиссура и визуальная составляющая фильма. По словам зрителей, Нолану удалось соединить грандиозный масштаб с личной историей главного героя. Многие считают, что по размаху постановки «Одиссея» стала самым масштабным проектом режиссера.
Отдельной похвалы удостоился актерский состав. Чаще всего в отзывах выделяют Мэтта Дэймона, исполнившего роль Одиссея. Его работу уже называют одной из самых ярких в карьере и считают достойной номинации на «Оскар». Высокие оценки также получили Саманта Мортон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Химеш Патель и Джон Легуизамо.
Еще одной неожиданной особенностью картины стало использование элементов хоррора. По словам первых зрителей, некоторые эпизоды получились по-настоящему тревожными и добавили истории дополнительное напряжение.
Однако есть и менее восторженные отзывы. Часть критиков отмечает, что обилие исторических деталей и мифологических мотивов местами делает фильм слишком насыщенным. А некоторые считают, что новая работа Нолана все же уступает его предыдущему фильму «Оппенгеймер».
Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля.
Ранее о ленте резко высказался предприниматель Илон Маск. Он посчитал, что Нолан осквернил произведение Гомера.