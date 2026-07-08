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Первые зрители «Одиссеи» Кристофера Нолана остались в восторге от фильма

Картина, которую критиковали еще до выхода, получила позитивные оценки
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Первые зрители и кинокритики, уже успевшие посмотреть «Одиссею», начали публиковать свои отзывы в социальных сетях. Судя по первым реакциям, новая работа Кристофера Нолана, которую критиковали еще до выхода, превзошла ожидания многих. Некоторые уже называют картину настоящим триумфом кинематографа.

Особенно высокие оценки получили режиссура и визуальная составляющая фильма. По словам зрителей, Нолану удалось соединить грандиозный масштаб с личной историей главного героя. Многие считают, что по размаху постановки «Одиссея» стала самым масштабным проектом режиссера.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Отдельной похвалы удостоился актерский состав. Чаще всего в отзывах выделяют Мэтта Дэймона, исполнившего роль Одиссея. Его работу уже называют одной из самых ярких в карьере и считают достойной номинации на «Оскар». Высокие оценки также получили Саманта Мортон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Химеш Патель и Джон Легуизамо.

Мэтт Дэймон в фильме «Одиссея»
Мэтт Дэймон в фильме «Одиссея»

Еще одной неожиданной особенностью картины стало использование элементов хоррора. По словам первых зрителей, некоторые эпизоды получились по-настоящему тревожными и добавили истории дополнительное напряжение.

Однако есть и менее восторженные отзывы. Часть критиков отмечает, что обилие исторических деталей и мифологических мотивов местами делает фильм слишком насыщенным. А некоторые считают, что новая работа Нолана все же уступает его предыдущему фильму «Оппенгеймер».

Мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля.

Ранее о ленте резко высказался предприниматель Илон Маск. Он посчитал, что Нолан осквернил произведение Гомера.