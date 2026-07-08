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Netflix остановил работу над фильмом о Ганнибале с Дензелом Вашингтоном

Причины такого решения неизвестны
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дензел Вашингтон
Дензел ВашингтонИсточник: Legion-Media.ru

Масштабный фильм о великом полководце Ганнибале, который готовила стриминговая платформа Netflix, так и не увидит свет. Оператор Роберт Ричардсон в новом интервью подтвердил, что работа над картиной полностью остановлена — по его словам, проект «мертв».

Почему именно Netflix отказался от съемок — пока остается загадкой. Известно, что режиссером должен был стать Антуан ФукуаМайкл»), а сценарий писал Джон Логан («Последний самурай»).

Сюжет планировали построить вокруг решающих битв, которые Ганнибал вел против Римской республики в годы Второй Пунической войны. Главную роль отдали Дензелу Вашингтону. Съемочный процесс, по предварительным планам, должен был стартовать летом 2026 года.

Ранее Роберт Ричардсон рассказал, что Квентин Тарантино может снять новый фильм.