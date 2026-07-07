В центре сюжета вновь окажется Полина в исполнении Вероники Журавлевой. После трагической потери первой любви героиня пытается начать новую жизнь, однако пережитая драма меняет ее характер. Днем она остается обычной студенткой, а ночью становится участницей подпольных мотогонок под прозвищем Рысь. Ситуация резко меняется, когда в ее жизни неожиданно появляется Барс (Даниэль Вегас), которого она считала погибшим. Его возвращение запускает цепь событий, связанных с прошлым и втягивает героев в опасную игру.