Кинокомпания «Ол Медиа Компани» анонсировала продолжение подростковой мелодрамы «Твое сердце будет разбито», снятой по роману Анны Джейн. Сиквел получил название «По осколкам твоего сердца» и продолжит историю героев спустя несколько лет после событий первой части.
В центре сюжета вновь окажется Полина в исполнении Вероники Журавлевой. После трагической потери первой любви героиня пытается начать новую жизнь, однако пережитая драма меняет ее характер. Днем она остается обычной студенткой, а ночью становится участницей подпольных мотогонок под прозвищем Рысь. Ситуация резко меняется, когда в ее жизни неожиданно появляется Барс (Даниэль Вегас), которого она считала погибшим. Его возвращение запускает цепь событий, связанных с прошлым и втягивает героев в опасную игру.
Режиссером проекта вновь выступит Михаил Вайнберг, работавший над первой частью. Съемки, как и ранее, пройдут в Екатеринбурге. В актерский состав также вошли Аля Майер, Максим Сапрыкин, Иван Трушин и Александра Тихонова.
Ранее сообщалось, что фильм «Твое сердце будет разбито» выйдет в зарубежный прокат.