Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности о продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»

Сиквел получил название «По осколкам твоего сердца»
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Кинокомпания «Ол Медиа Компани» анонсировала продолжение подростковой мелодрамы «Твое сердце будет разбито», снятой по роману Анны Джейн. Сиквел получил название «По осколкам твоего сердца» и продолжит историю героев спустя несколько лет после событий первой части.

Постер к фильму «По осколкам твоего сердца»
Постер к фильму «По осколкам твоего сердца»

В центре сюжета вновь окажется Полина в исполнении Вероники Журавлевой. После трагической потери первой любви героиня пытается начать новую жизнь, однако пережитая драма меняет ее характер. Днем она остается обычной студенткой, а ночью становится участницей подпольных мотогонок под прозвищем Рысь. Ситуация резко меняется, когда в ее жизни неожиданно появляется Барс (Даниэль Вегас), которого она считала погибшим. Его возвращение запускает цепь событий, связанных с прошлым и втягивает героев в опасную игру.

Режиссером проекта вновь выступит Михаил Вайнберг, работавший над первой частью. Съемки, как и ранее, пройдут в Екатеринбурге. В актерский состав также вошли Аля Майер, Максим Сапрыкин, Иван Трушин и Александра Тихонова.

Ранее сообщалось, что фильм «Твое сердце будет разбито» выйдет в зарубежный прокат.