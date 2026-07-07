Сюжет фильма разворачивается в 1837 году. Молодой и честолюбивый Михаил Лермонтов грезит о браке со светской красавицей Екатериной Сушковой и мечтает показать свои стихи Пушкину. Но планы рушатся: Сушкова отказывает ему, а Пушкин гибнет накануне их встречи. Не получив признания от двух ключевых фигур в своей жизни, Лермонтов пытается доказать собственную значимость. В мрачных видениях к нему является таинственный Черный человек. Он сулит поэту великое будущее, если тот осмелится бросить вызов судьбе и обществу.