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Рэпер Хаски сыграет Михаила Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина

Съемки картины стартуют в октябре
Хаски (Дмитрий Кузнецов), фото: кадр из клипа
Хаски (Дмитрий Кузнецов), фото: кадр из клипа

Проект «Мастерская Павла Лунгина» и «Кинопрайм» подали заявку на дополнительное финансирование психологического триллера «Лермонтов». Главную роль исполнит рэпер Хаски. Об этом сообщает «БК медиа».

Сюжет фильма разворачивается в 1837 году. Молодой и честолюбивый Михаил Лермонтов грезит о браке со светской красавицей Екатериной Сушковой и мечтает показать свои стихи Пушкину. Но планы рушатся: Сушкова отказывает ему, а Пушкин гибнет накануне их встречи. Не получив признания от двух ключевых фигур в своей жизни, Лермонтов пытается доказать собственную значимость. В мрачных видениях к нему является таинственный Черный человек. Он сулит поэту великое будущее, если тот осмелится бросить вызов судьбе и обществу.

Режиссером картины выступит Павел Лунгин. Продюсированием занимаются Антон Малышев и Евгений Панфилов.

Костюмы и декорации уже готовы. Съемки стартуют в октябре, чтобы захватить зимний период. Выход фильма запланирован на лето 2028 года.

Бюджет проекта составляет 600 млн рублей. Из этой суммы 150 млн уже выделено. На питчинге Фонда кино, который прошел 7 июля 2026 года, продюсер запросил еще 150 млн, подчеркнув, насколько бережно команда относится к государственным средствам.