Сюжет фильма разворачивается в 1837 году. Молодой и честолюбивый Михаил Лермонтов грезит о браке со светской красавицей Екатериной Сушковой и мечтает показать свои стихи Пушкину. Но планы рушатся: Сушкова отказывает ему, а Пушкин гибнет накануне их встречи. Не получив признания от двух ключевых фигур в своей жизни, Лермонтов пытается доказать собственную значимость. В мрачных видениях к нему является таинственный Черный человек. Он сулит поэту великое будущее, если тот осмелится бросить вызов судьбе и обществу.
Режиссером картины выступит Павел Лунгин. Продюсированием занимаются Антон Малышев и Евгений Панфилов.
Костюмы и декорации уже готовы. Съемки стартуют в октябре, чтобы захватить зимний период. Выход фильма запланирован на лето 2028 года.
Бюджет проекта составляет 600 млн рублей. Из этой суммы 150 млн уже выделено. На питчинге Фонда кино, который прошел 7 июля 2026 года, продюсер запросил еще 150 млн, подчеркнув, насколько бережно команда относится к государственным средствам.